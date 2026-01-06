Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Φώτης Ιωαννίδης στον τελευταία αγώνα της Σπόρτινγκ, καθώς τραυματίστηκε κόντρα στην Γκιμαράες κι αποχώρησε από το 22΄ως αναγκαστική αλλαγή.

Με προβλήματα ξεκίνησε το 2026 για τον Φώτη Ιωαννίδη! Ο Έλληνας επιθετικός πήρε φανέλα βασικού για τον αγώνα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέναντι στη Γκιμαράες για το League Cup Πορτογαλίας, όμως η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι.

Μόλις στο 22΄του αγώνα ο Ιωαννίδης ένιωσε ενοχλήσεις και ζήτησε τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου, το οποίο μπήκε στο γήπεδο για να εκτιμήσει την κατάστασή του. Δυστυχώς ο Έλληνας φορ δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει, με τον 26χρονο να περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ως αναγκαστική αλλαγή και να δίνει τη θέση του στον Άλισον Σάντος.

Πρόκειται για μια νέα ατυχία που του χτυπάει την πόρτα στην Πορτογαλία, καθώς είχε τραυματιστεί και πίσω στον Νοέμβριο με διάστημα απουσίας περίπου τριών εβδομάδων. Αν κι επέστρεψε στη αγωνιστική δράση στις αρχές Δεκεμβρίου απέναντι στη Μπενφίκα του Παυλίδη, το νέο πρόβλημα θα τον θέσει και πάλι πιθανότατα στα «πιτς» για αδιευκρίνιστο διάστημα.