Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν μπήκε στην αποστολή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Εστορίλ.

Παρότι επέστρεψε στη δράση παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στο διπλό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Μορεϊρένσε, ο Φώτης Ιωαννίδης τέθηκε για μία ακόμη φορά εκτός μάχης, μένοντας εκτός αποστολής για τον εντός έδρας αγώνα της Παρασκευής (27/2) με αντίπαλο την Εστορίλ.

Ήδη πορτογαλικά δημοσιεύματα εξέφραζαν αμφιβολίες για την κατάσταση του Έλληνα επιθετικού ενόψει του προαναφερθέντος αγώνα, κάνοντας λόγο για ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο που επιμένουν, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι της ομάδας να επιλέγουν να μην ρισκάρουν.

Κάπως έτσι, ο Ιωαννίδης έμεινε εκτός για τον αγώνα με την Εστορίλ, με τον Γιώργο Βαγιαννίδη από την άλλη να βρίσκεται στον πάγκο των Λιονταριών. Σημειώνεται πως ο Ιωαννίδης φέτος μετράει έξι γκολ και τρεις ασίστ σε 22 συμμετοχές με τους Πορτογάλους, έχοντας αντιμετωπίσει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών.