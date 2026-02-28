Η Σίντνεϊ Σουίνι είδε Βαγιαννίδη στο Σπόρτινγκ-Εστορίλ κι έκανε γκελάκια στο γήπεδο
Η Σίντνεϊ Σουίνι βρέθηκε στη Λισαβόνα κι επισκέφτηκε το «Ζοζέ Αλβαλάδε» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με την Εστορίλ. Η ίδια αφού είδε την ομάδα του Γιώργου Βαγιαννίδη να επικρατεί με 3-0 στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου κι έπαιξε ποδόσφαιρο.
Η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός παραδέχθηκε σε δηλώσεις που έκανε ότι είναι λάτρης του αθλήματος, χαρακτηρίζοντάς το ως το «ομορφότερο στον κόσμο», ενώ σημείωσε πως δεν θα μπορούσε να μην είναι φανατική φίλαθλος της ομάδας που ανέδειξε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Η πασίγνωστη ηθοποιός του Χόλιγουντ έγινε αμέσως viral για τα ποδοσφαιρικά της skills, με την ίδια να κάνει γκελάκια, να δοκιμάζει σουτ προς την εστία και να φωτογραφίζεται μαζί με την μασκότ της ομάδας.
Sydney Sweeney qui regarde un Sporting-Estoril et qui tâte le ballon tranquillement à la fin du match sur le terrain : c'était pas dans mon bingo de l'année. pic.twitter.com/6ZtAOBhzQQ— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.