Το 4-2 της Ρέιντζερς ενάντια στη Χαρτς και το 3-2 της Σέλτικ κόντρα στην Κιλμάρνοκ διαμόρφωσε ακόμη πιο οριακά δεδομένα στη σκωτσέζικη Premiership.

Επτά αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και έντεκα πριν το φινάλε μαζί με τα playoffs, οι ισορροπίες στη σκωτσέζικη Premiership δείχνουν πιο λεπτές από ποτέ! Βλέπετε, σε ένα ντέρμπι κορυφής με αλλεπάλληλες ανατροπές, η Ρέιντζερς επικράτησε 4-2 της Χαρτς χάρη σε χατ τρικ του Τσερμίτι και υποχρέωσε την ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη στη δεύτερη ήττα της στα τρία τελευταία ματς. Οι Καρδιές παραμένουν στην κορυφή με 57 βαθμούς αλλά βλέπουν τους Τζερς μόλις στο -2, την ώρα που η Σέλτικ βρίσκεται στο -3 αλλά με ματς λιγότερο!

Για να παραμείνουν εκεί, οι Κέλτες χρειάστηκε να πάρουν μία απίστευτη εκτός έδρας νίκη με 3-2 ενάντια στην Κιλμάρνοκ, η οποία προηγήθηκε 2-0 αλλά είδε την ομάδα του Μάρτιν Ο'Νιλ να κάνει την ολική επαναφορά και να παίρνει το διπλό με γκολ του Αραούχο στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων... Μέχρι τα playoffs, μένει ένα Old Firm ντέρμπι, την 1η Μαρτίου, με τους τρεις... μνηστήρες του τίτλου να αναμένεται να συναντηθούν από μία φορά ακόμα, στην postseason. Όλα αυτά, 41 χρόνια μετά την τελευταία φορά που ομάδα εκτός των δύο μεγάλων και συγκεκριμένα η Αμπερντίν, κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή...