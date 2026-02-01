Ο Κυζιρίδης οδηγεί τη Χαρτς και την κάνει να «βλέπει»...τίτλο! (vid)

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ήταν για ακόμη μία φορά ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη χθεσινή νίκη της Χαρτς απέναντι στη Νταντί Γιουνάιτεντ.

Η Χαρτς ταξίδεψε χθες (31/01) μέχρι την έδρα της Νταντί Γιουνάιτεντ στα πλαίσια της 24ης αγωνιστικής του Σκωτσέζικου πρωταθλήματος και επικράτησε με 0-3, επιβεβαιώνοντας για τα καλά την κυριαρχία της στη κορυφή της βαθμολογίας. Ένας εκ των πρωταγωνιστών της βραδιάς και εκείνος που ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, ήταν, για ακόμη μία φορά, ο δικός μας Αλέξανδρος Κυζιρίδης.

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν ασταμάτητος στον χθεσινό αγώνα, είχε 67 επαφές με τη μπάλα 4/7 επιτυχημένες ντρίμπλες, ενώ ήταν εκείνος που κέρδισε και εκτέλεσε το πέναλτι των φιλοξενούμενων στο 29ο λεπτό για το 0-2, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στην ομάδα του ένα ισχυρό προβάδισμα πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Εν τέλει το σύνολο του Ντέρεκ ΜακΊνις βρήκε και τρίτο γκολ στο 81', σφραγίζοντας έτσι μία μεγάλη νίκη.

Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ του νεαρού εξτρέμ με τη φανέλα της Χαρτς σε 24 παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ έχει μοιράσει παράλληλα και 6 ασιστ. Συνολικά σε 28 επίσημες εμφανίσεις με το σκωτσέζικο σύλλογο μετράει 8 γκολ και 7 ασίστ.

Από την άλλη η Χαρτς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 1η θέση του πρωταθλήματος στο +7 από τη δεύτερη Ρείντζερς και το +9 από τη τρίτη Σέλτικ και είναι σε τροχιά να πετύχει κάτι σπουδαίο και να γίνει η πρώτη ομάδα μετά από σχεδόν 40 χρόνια που μπορεί να σπάσει το «δίπολο» και να κατακτήσει το πρωτάθλημα Σκωτίας.