Σε εκεχειρία με τους Σαουδάραβες φαίνεται πως κατέληξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Φατέχ.

Ανακωχή ανάμεσα σε Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ! Ο Πορτογάλος εδώ κι αρκετό διάστημα αρνούνταν να συμμετέχει στα προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας του ως στάση διαμαρτυρίας προς τη διαχείριση του PIF (Δημόσιου Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας), με τον Πορτογάλο να θεωρεί πως προκαλούνται επιτηδευμένα εμπόδια στο δρόμο της Αλ Νασρ προς το πρωτάθλημα.

Τα ρεπορτάζ από την ασιατική χώρα είχαν ξεκαθαρίσει πως ο CR7 θα επέστρεφε στην αγωνιστική δράση μόνο όταν λυθούν τα θέματα με το PIF και φαίνεται πως τελικά προέκυψε λευκός καπνός από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών!

Όπως έγινε γνωστό άλλωστε ο Ρονάλντο βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της Αλ Νασρ για τον επικείμενο αγώνα απέναντι στην Αλ Φατέχ, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να συμπληρώνει πως είναι έτοιμος να αγωνιστεί κανονικά στο ματς του Σαββάτου (14/2).

Όλα δείχνουν πως οδεύουμε προς το φινάλε του σίριαλ που απασχόλησε το ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας, όταν ο εκνευρισμός του Κριστιάνο με τις μεταγραφικές ενισχύσεις των αντιπάλων δια χειρός του PIF τον οδήγησαν σε αποχή από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.