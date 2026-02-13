Ρονάλντο: Βάζει τέλος στην απεργία και είναι ξανά διαθέσιμος για την Αλ Νασρ
Ανακωχή ανάμεσα σε Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ! Ο Πορτογάλος εδώ κι αρκετό διάστημα αρνούνταν να συμμετέχει στα προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας του ως στάση διαμαρτυρίας προς τη διαχείριση του PIF (Δημόσιου Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας), με τον Πορτογάλο να θεωρεί πως προκαλούνται επιτηδευμένα εμπόδια στο δρόμο της Αλ Νασρ προς το πρωτάθλημα.
Τα ρεπορτάζ από την ασιατική χώρα είχαν ξεκαθαρίσει πως ο CR7 θα επέστρεφε στην αγωνιστική δράση μόνο όταν λυθούν τα θέματα με το PIF και φαίνεται πως τελικά προέκυψε λευκός καπνός από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών!
Όπως έγινε γνωστό άλλωστε ο Ρονάλντο βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της Αλ Νασρ για τον επικείμενο αγώνα απέναντι στην Αλ Φατέχ, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να συμπληρώνει πως είναι έτοιμος να αγωνιστεί κανονικά στο ματς του Σαββάτου (14/2).
Όλα δείχνουν πως οδεύουμε προς το φινάλε του σίριαλ που απασχόλησε το ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας, όταν ο εκνευρισμός του Κριστιάνο με τις μεταγραφικές ενισχύσεις των αντιπάλων δια χειρός του PIF τον οδήγησαν σε αποχή από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.
🚨🇵🇹 BREAKING: Cristiano Ronaldo, back available for Al Nassr to face Al Fateh.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2026
He’ll be back on the pitch on Saturday after the break Cristiano took due to PIF management decisions/budgets and more issues.
Cristiano will be ready to play tomorrow. 🇸🇦 pic.twitter.com/g68D98LIQU
