Καρέτσας στα Gazzetta Awards 2025: «Η Εθνική έχει γενιά με πολύ ταλέντο και μέλλον»
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έφυγε για λίγο από το Βέλγιο και ήρθε στην Αθήνα για... χάρη των Gazzetta Awards 2025 by Novibet. Ο νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός της Γκενκ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV κατά την άφιξη του και αναφέρθηκε στη «φουρνιά» της Εθνικής.
Οι δηλώσεις του Καρέτσα
«Τα πιο σημαντικά βραβεία είναι αυτά που παίρνεις με την ομάδα σου. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα.
Τα ελληνικά είναι δύσκολη γλώσσα, αλλά τώρα την έμαθα πιο καλά. Στο Βέλγιο είναι πολύ αλλιώς το mentality. Αυτές είναι οι δυο μεγάλες διαφορές των δυο χωρών.
Πάω πολύ καλά, με ασίστ - γκολ και έτσι θέλω να συνεχίσω. Δεν σκέφτομαι πολύ το μέλλον. Κοιτάω μέρα με μέρα.
Με την Εθνική αξίζαμε να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαστε νέοι και έχουμε μέλλον. Είμαστε γενιά με πολύ ταλέντο».
