Η Μαντόνα βρέθηκε στις κερκίδες για να στηρίξει τις κόρες της Στέλλα και Εστέρε σε αγώνα της U14 ακαδημίας της Τότεναμ.

Η Μαντόνα αυτοπροσδιορίζεται πλέον και ως «soccer mom». Έτσι, το Σάββατο (7/2), η 67χρονη σταρ βρέθηκε στις κερκίδες για να στηρίξει τις 13χρονες δίδυμες κόρες της, Στέλλα και Εστέρε, σε αγώνα της ακαδημίας U14 της Τότεναμ. Φυσικά, δεν παρέλειψε να ανεβάσει στο Instagram φωτογραφίες, γράφοντας: «Θα πλήρωνα τον Θεό για λίγη ηλιοφάνεια!» και πανηγύρισε μαζί τους τη νίκη με 5-0.

Μόλις μία μέρα αργότερα, η Μαντόνα βρέθηκε ξανά στο Στάδιο των Spurs για την αναμέτρηση της Women’s Super League κόντρα στην Τσέλσι. Η Queen of Pop συνοδευόταν από τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις, και φυσικά από τις κόρες της, που ήταν ντυμένες με τα χρώματα των Spurs. Η εικόνα της Μαντόνα να μεταφέρει το Σάββατο το πρωί τις κόρες της και τις συμπαίκτριές τους με ένα mini-van, κρατώντας σακουλάκια με φέτες πορτοκάλι και σπιτικά energy bars, δείχνει με χαρακτηριστικό τρόπο πώς έχει ενσωματώσει το ποδόσφαιρο στην καθημερινότητά της.

Πλέον η Τότεναμ έχει πλέον γίνει το δεύτερο σπίτι των παιδιών της. Οι δίδυμες προπονούνται τρεις φορές την εβδομάδα και αυτή τις στηρίζει σε κάθε τους βήμα. Αξίζει να αναφέρουμε πως η Μαντόνα γνωρίζει καλά τον ρόλο της «soccer mom», καθώς και με τον γιο της, Ντέιβιντ Μπάντα, έχει δείξει έμπρακτα τη στήριξη της όταν μετακόμισε στη Λισαβόνα για να είναι μαζί του όταν εντάχθηκε στην ακαδημία της Μπενφίκα, σε ηλικία 11 ετών.