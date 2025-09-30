Σοκάρει η Μαντόνα: «Είχα σκεφτεί την αυτοκτονία κατά τη διάρκεια της μάχης για την επιμέλεια του γιου μου»

Η Μαντόνα σε μια προσωπική εξομολόγηση για την περίοδο της δικαστικής διαμάχης με τον Γκάι Ρίτσι για τον γιο τους, Ρόκο.

Η Μαντόνα, σε μια σπάνια και συγκλονιστική εξομολόγηση, αποκάλυψε πως είχε φτάσει στο σημείο να σκεφτεί την αυτοκτονία, όταν πάλευε για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο Ρίτσι, την περίοδο 2015 - 2016, με τον τότε πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι. Αναφερόμενη σε μια γκρίζα περίοδο της ζωής της, η τραγουδίστρια μίλησε με ειλικρίνεια, εκφράζοντας σκέψεις και συναισθήματα.

Σε συνέντευξή της στο podcast «On Purpose», η Μαντόνα δήλωσε: «Υπήρξαν στιγμές στη ζωή μου που ήθελα να κόψω τα χέρια μου. Είχα σκεφτεί ακόμη και την αυτοκτονία. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται παράξενο από μένα, γιατί δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος, αλλά ένιωθα ότι δεν άντεχα άλλο αυτόν τον πόνο».

