Σοκάρει η Μαντόνα: «Είχα σκεφτεί την αυτοκτονία κατά τη διάρκεια της μάχης για την επιμέλεια του γιου μου»
Η Μαντόνα, σε μια σπάνια και συγκλονιστική εξομολόγηση, αποκάλυψε πως είχε φτάσει στο σημείο να σκεφτεί την αυτοκτονία, όταν πάλευε για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο Ρίτσι, την περίοδο 2015 - 2016, με τον τότε πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι. Αναφερόμενη σε μια γκρίζα περίοδο της ζωής της, η τραγουδίστρια μίλησε με ειλικρίνεια, εκφράζοντας σκέψεις και συναισθήματα.
Σε συνέντευξή της στο podcast «On Purpose», η Μαντόνα δήλωσε: «Υπήρξαν στιγμές στη ζωή μου που ήθελα να κόψω τα χέρια μου. Είχα σκεφτεί ακόμη και την αυτοκτονία. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται παράξενο από μένα, γιατί δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος, αλλά ένιωθα ότι δεν άντεχα άλλο αυτόν τον πόνο».
