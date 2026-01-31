Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος αποθέωσε στη συνέντευξη Τύπου τον Αντρέ Λουίζ και μίλησε για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Αντρέ Λουίζ είναι επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος καλείται να καλύψει το κενό του στη Ρίο Άβε καθώς ήταν από τα βασικά στελέχη του στην εντεκάδα.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί σε 20 ματς υπό τις οδηγίες του κατόχου του UEFA Youth League με τους Νέους του Ολυμπιακού και είχε συνολικά επτά γκολ και έξι ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Έλληνας προπονητής μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Αρούκα την Κυριακή (1/2) και μίλησε για την πώληση του Βραζιλιάνου εξτρέμ στους Πειραιώτες αλλά και πόσο σημαντικό είναι το κενό που αφήνει.

Χαρακτηριστικά είπε: «Ο Αντρέ ήταν πολύ σημαντικός για εμάς, αλλά πιστεύω ότι και η Ρίο Άβε ήταν πολύ σημαντική και για αυτόν.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εξέλιξή του, τους τελευταίους έξι μήνες, συνεργαστήκαμε πολύ στενά μαζί του και είναι κάποιος που μας εμπνέει. Τα στατιστικά του και η συμβολή του στην ομάδα μας ήταν τεράστια, οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν τόσες πολλές ομάδες που ενδιαφέρονται γι' αυτόν.

Για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, μπορώ να πω ότι ο Αντρέ μεταγράφηκε στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας, έναν σύλλογο με καταπληκτική βάση οπαδών και μεγάλη πίεση για την απόδοσή του, τον οποίο πρέπει να διαχειριστεί.

Θα έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο έχοντας έναν εξαιρετικό προπονητή που γνωρίζω πολύ καλά και πολλούς σπουδαίους ανθρώπους γύρω του.

Με τον Ολυμπιακό θα έχει την ευκαιρία να παίξει στο Champions League και να κερδίσει τρόπαια, κάτι που πάντα θα βοηθά τους παίκτες να ανεβάσουν το επίπεδό τους».