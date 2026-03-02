Ρίο Άβε - Φαμαλικάο 0-0: Έμεινε στο μηδέν και στα χαμηλά
Πρώτος βαθμός μετά από έξι συνεχόμενες ήττες για τη Ρίο Άβε, που έμεινε στο 0-0 με τη Φαμαλικάο εντός έδρας και παραμένει σε δεινή θέση στη βαθμολογία της Primeira Liga, καθώς είναι 15η και στο +2 από την τελευταία τριάδα.
Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου πήρε μεν τον πρώτο της βαθμό μετά από σχεδόν ένα δίμηνο αλλά παραμένει χωρίς νίκη από τις 4 Ιανουαρίου, ενώ δεν σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο ματς.
Η Ρίο Άβε γλίτωσε σε μία περίπτωση χάρη στο δοκάρι, με τους Μάριο Βρουσάι και Ανδρέα Ντόη να αγωνίζονται ως βασικοί. Ο δε Αντώνης Παπακανέλλος πέρασε ως αλλαγή στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Γιώργο Λιάβα να μένει στον πάγκο.
