Όπως αναφέρει η A Bola, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα επιστρέψει κανονικά στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Αλ Νασρ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει στη δράση! Όπως αναφέρει η Α Bola, ο Πορτογάλος σταρ αποφάσισε να σταματήσει την... απεργία που τήρησε τις προηγούμενες ημέρες, επιστρέφοντας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αλ Νασρ το ερχόμενο Σάββατο (14/2).

Το δημοσίευμα τονίζει ότι ο CR7 θα γίνει ξανά διαθέσιμος για την ομάδα του, καθώς έλαβε τις εγγυήσεις που ζητούσε από το PIF - με πληρωμές που εκκρεμούσαν σε υπαλλήλους της Αλ Νασρ να ολοκληρώνονται και τους Σιμάο Κουτίνιο (αθλητικός διευθυντής) και Ζοάο Σεμέδο (CEO) να επιστρέφουν στα πόστα από τα οποία είχαν αποκλειστεί στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ο 41χρονος σταρ έχασε δύο αγώνες πρωταθλήματος αλλά θα παίξει ενάντια στην Αλ Φατέχ, ωστόσο δεν προβλέπεται να αγωνιστεί στην αυριανή, εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αρκαντάγκ από το Τουρκμενιστάν για το Ασιατικό Champions League 2. Κάπως έτσι, μπαίνει, όπως φαίνεται, τέλος και στα σενάρια για το μέλλον του Ρονάλντο, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Σαουδάραβες έως το 2027, καθώς και ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε... ιντριγκάρει συλλόγους τόσο από τις ΗΠΑ, όσο και από την Ευρώπη.