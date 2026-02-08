Ο μέσος της Σαμπάιο Κορέα, Αλεξάντρε, έπαθε κρίση επιληψίας την ώρα του αγώνα εναντίον της Φλαμένγκο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ένα τρομακτικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στον χθεσινό αγώνα της Φλαμένγκο με την Σαμπάιο Κορέα στο Μαρακανά στα πλαίσια του τελευταίου αγώνα των ομίλων του «Campeonato Carioca», στον οποίο οι γηπεδούχοι επικράτησαν με το επιβλητικό 7-1.

Πιο συγκεκριμένα το σκηνικό έλαβε χώρα στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο μέσος των φιλοξενούμενων, Αλεξάντρε, υπέστη επιληπτική κρίση, με αποτέλεσμα να πέσει στο γήπεδο έχοντας σπασμούς. Οι διαιτητές κάλεσαν αμέσως τα ιατρικά επιτελεία και των δύο ομάδων και εν τέλει χρειάστηκε ασθενοφόρο να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο για να απομακρύνει τον αθλητή.

Alexandre, jogador do Sampaio Correa, convussiona durante jogo contra o Flamengo e tem que ser levado ao hospital. pic.twitter.com/tqRiG7vPGW — henrique ❤️🖤🇦🇱 é Tetra campeão da Libertadores. (@Henrikipedia83) February 8, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αλεξάντρ έχει ιστορικό στην υπέρβαση αντιξοοτήτων στην καριέρα του, καθώς παραλίγο να μείνει τετραπληγικός μετά από ένα ατύχημα που είχε με μοτοσικλέτα τον Ιανουάριο του 2024. Ο ποδοσφαιριστής κατάφερε τελικά να αναρρώσει, και επέστρεψε στο χορτάρι μετά από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας.

Οι παίκτες της Σαμπάιο Κορέα άρχισαν να κλαίνε και να απελπίζονται όταν συνέβη το περιστατικό, ενώ οι οπαδοί της Φλαμένγκο χειροκρότησαν τον παίκτη καθώς τον μετέφεραν εκτός γηπέδου με τους φιλοξενούμενους να σχηματίζουν έναν κύκλο προσευχής την ώρα που αποχωρούσε.



Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Σαμπάιο Κορέα, ο αθλητής είχε τις αισθήσεις του όταν έφυγε από το στάδιο Μαρακανά, αλλά υπέστη άλλη μια σοβαρή κρίση μετά στο νοσοκομείο.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (08/02), ο σύλλογος ανέφερε ότι ο παίκτης υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποιές απέκλεισαν καρδιακό ή νευρολογικό τραυματισμό. Θα παραμείνει υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο για τουλάχιστον άλλες 24 ώρες, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής τομογραφίας και των αιματολογικών του εξετάσεων.

Ο Ροντρίγκο Αντράντε, αρχηγός της Κορέα και αυτός που σκόραρε το μοναδικό γκολ για την ομάδα του στον αγώνα, δήλωσε ακόμη ότι οι γιατροί καθησύχασαν τους συμπαίκτες του, λέγοντας τους ότι ο μέσος είναι καλά στην υγεία του και έχει πλήρως τις αισθήσεις του.