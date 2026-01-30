Πακετά: Γύρισε στη Φλαμένγκο με την ακριβότερη μεταγραφή στην Αμερική
Μετά από επτά χρόνια στην Ευρώπη με τις φανέλες των Μίλαν, Λιόν και Γουέστ Χαμ, ο Λούκας Πακετά γύρισε εκεί που άρχισαν όλα. Η Φλαμένγκο, στην οποία ο Βραζιλιάνος πέρασε όλη του την παιδική ηλικία πριν παίξει στην πρώτη ομάδα μεταξύ 2016 και 2019, ανακοίνωσε τη μεγάλη επιστροφή του 28χρονου μεσοεπιθετικού, που έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην αμερικανική ήπειρο!
Βλέπετε, η Φλα συμφώνησε να δώσει το ποσό των 42 εκατομμυρίων ευρώ στα Σφυριά, τινάζοντας την μπάνκα στον αέρα και σπάζοντας το ρεκόρ του Ζέρσον, ο οποίος πήγε στην Κρουζέιρο από τη Ζενίτ για 27 εκατομμύρια πριν από μερικές εβδομάδες.
Ο Πακετά υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Ρίο ντε Τζανέιρο έως τον Δεκέμβριο του 2030, και η Φλαμένγκο έκανε μία ακόμη δήλωση πως είναι η πιο ισχυρή ομάδα της Νότιας Αμερικής, έχοντας να επιδείξει τρία Copa Libertadores, ένα Recopa Sudamericana, τρία πρωταθλήματα Βραζιλίας, δύο Κύπελλα και τρία Super Cup από το 2019 και μετά...
O PAQUETÁ É NOSSO!🕺❤️🖤
BALANÇA O OMBRINHO NAÇÃO, E VAMOS DESEJAR MUITO SUCESSO NESSE RETORNO DO NOSSO CRIA AO MENGÃO! #BemVindo pic.twitter.com/yhqkTjaZym— Flamengo (@Flamengo) January 30, 2026
O Flamengo também precisa de você, LUCAS PAQUETÁ! AINDA BEM QUE VOLTOU! 🔙 pic.twitter.com/oDx97oaNR1— Flamengo (@Flamengo) January 30, 2026
