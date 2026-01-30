Η Φλαμένγκο ανακοίνωσε την απόκτηση του Λούκας Πακετά έναντι 42 εκατ. ευρώ, με τον Βραζιλιάνο να γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της αμερικανικής ηπείρου.

Μετά από επτά χρόνια στην Ευρώπη με τις φανέλες των Μίλαν, Λιόν και Γουέστ Χαμ, ο Λούκας Πακετά γύρισε εκεί που άρχισαν όλα. Η Φλαμένγκο, στην οποία ο Βραζιλιάνος πέρασε όλη του την παιδική ηλικία πριν παίξει στην πρώτη ομάδα μεταξύ 2016 και 2019, ανακοίνωσε τη μεγάλη επιστροφή του 28χρονου μεσοεπιθετικού, που έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην αμερικανική ήπειρο!

Βλέπετε, η Φλα συμφώνησε να δώσει το ποσό των 42 εκατομμυρίων ευρώ στα Σφυριά, τινάζοντας την μπάνκα στον αέρα και σπάζοντας το ρεκόρ του Ζέρσον, ο οποίος πήγε στην Κρουζέιρο από τη Ζενίτ για 27 εκατομμύρια πριν από μερικές εβδομάδες.

Ο Πακετά υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Ρίο ντε Τζανέιρο έως τον Δεκέμβριο του 2030, και η Φλαμένγκο έκανε μία ακόμη δήλωση πως είναι η πιο ισχυρή ομάδα της Νότιας Αμερικής, έχοντας να επιδείξει τρία Copa Libertadores, ένα Recopa Sudamericana, τρία πρωταθλήματα Βραζιλίας, δύο Κύπελλα και τρία Super Cup από το 2019 και μετά...

O PAQUETÁ É NOSSO!🕺❤️🖤



BALANÇA O OMBRINHO NAÇÃO, E VAMOS DESEJAR MUITO SUCESSO NESSE RETORNO DO NOSSO CRIA AO MENGÃO! #BemVindo pic.twitter.com/yhqkTjaZym January 30, 2026