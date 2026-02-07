Η σφοδρή κακοκαιρία που χτύπησε τη Σεβίλλη οδήγησε στην αναβολή του αγώνα με την Τζιρόνα, λίγες ώρες πριν τη σέντρα.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», το παιχνίδι ανάμεσα στη Σεβίλλη και την Τζιρόνα για την 23η «στροφή» της La Liga αναβλήθηκε, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή της Ανδαλουσίας.

Η απόφαση πάρθηκε με γνώμονα την ασφάλεια των φιλάθλων, των παικτών και όλων όσους θα βρίσκονταν στο γήπεδο, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πολύ δυνατούς ανέμους. Το κύμα κακοκαιρίας, με την ονομασία «Μάρτα», έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή, οδηγώντας τις τοπικές αρχές να εισηγηθούν την αναβολή της αναμέτρησης.

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα ήταν εκείνη που αρχικά ζήτησε από τη LaLiga να μην διεξαχθεί το ματς, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις συνθήκες που επικρατούσαν γύρω από το γήπεδο. Υπενθυμίζεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που αγώνας της Σεβίλλης αναβάλλεται λόγω καιρικών συνθηκών, καθώς αντίστοιχο περιστατικό είχε σημειωθεί και το 2023, σε αναμέτρηση με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

