Η Αλ Νασρ νίκησε την Αλ Ιτιχάντ με 2-0, εν απουσία του Ρονάλντο, και ο Άντζελο του αφιέρωσε το γκολ, που σημείωσε, μιμούμενος τον πανηγυρισμό του.

Η Αλ Νασρ επικράτησε της Αλ Ιτιχάντ με 2-0, ενώ απών για άλλη μια φορά ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που συνεχίζει την «ανταρσία» του κατά του PIF. Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, Άντζελο, αφού έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα πανηγύρισε αλά Κριστιάνο με την χαρακτηριστική κίνηση και το «siu», γεγονός που δείχνει την στήριξη που έχει από τους συμπαίκτες του. Εξάλλου το πρόβλημα του CR7 δεν έχει να κάνει με το σύλλογο αλλά με την άνιση μεταχείριση του Δημόσιου Επενδυτικού Ταμείου προς τις ομάδες της Saudi Pro League.

Νωρίτερα το πρώτο τέρμα είχε σημειώσει με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Μανέ. Η ομάδα με το τρίποντο αυτό βρίσκεται στην 2η θέση της βαθμολογίας με 49 βαθμούς και στο -1 από την Αλ Χιλάλ του Μπενζεμά. Πάντως, παρά την απουσία του Πορτογάλου σταρ και οι οπαδοί της ομάδας έδειξαν την στήριξή τους σηκώνοντας κίτρινα χαρτιά με το νούμερο επτά, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.