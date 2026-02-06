Αλ Νασρ: Καθολική αποθέωση για Ρονάλντο παρά την απουσία του
Για δεύτερο συνεχόμενο ματς, η Αλ Νασρ πορεύεται χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο σταρ να έχει... beef με το PIF και να έχει ανοίξει κόντρα με τη λίγκα της Σαουδικής Αραβίας.
Κόντρα στην Αλ Ιτιχάντ πάντως, ο CR7 μπορεί να μην βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο αλλά ήταν... παντού στην κερκίδα! Οι οπαδοί της ομάδας του Ρονάλντο σήκωσαν κίτρινα χαρτιά με το νούμερο επτά και φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Πορτογάλου, ενώ και η ιαχή “siu” ακούστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Την ίδια ώρα, φουντώνει η κουβέντα για το μέλλον του Κριστιάνο, ο οποίος περιμένει εγγυήσεις για αλλαγή της συμπεριφοράς του PIF προς την Αλ Νασρ, την οποία ο Ρονάλντο θεωρεί αδικημένη μετά τη μεταγραφική ενίσχυση της Αλ Χιλάλ τον Ιανουάριο. Ο 41χρονος, πια, επιθετικός, έχει συμβόλαιο έως το 2027, με τη ρήτρα αποδέσμευσής του να φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Ronaldo is the most influential sportsman on earth.
pic.twitter.com/QiEIWXxhdC— Speedline (@speedlinexx) February 6, 2026
مقطع اليوم وصل ، جمهور النصر يرفع "لوحات"— تركي الجوف (@Tnfc1_) February 6, 2026
الأسطورة كريستيانو رونالدو، والجمهور يهتف بإسمه!
💛💛💛💛💛💛😨😨😨😨😨😨😨😨 pic.twitter.com/O8zKNYKnFL
