Ο CR7 βιώνει μια από τις πιο ασυνήθιστες περιόδους της καριέρας του. Παρά την «ανταρσία» του, ο Πορτογάλος έγινε 41 και συνεχίζει να κυνηγά ρεκόρ που μόνο εκείνος μπορεί να φτάσει.

Οι παλαίμαχοι λένε πως το σώμα είναι αυτό που «αποσύρει» έναν ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο, όμως, μοιάζει ολοένα και πιο πιθανό να είναι το μυαλό εκείνο που θα τον αφήσει εκτός δράσης. Ο CR7 έκλεισε τα 41 του χρόνια, όμως σε αυτά τα γενέθλια βιώνει μία από τις πιο ασυνήθιστες περιόδους της καριέρας του, έχοντας ακόμη μπροστά του μεγάλες προκλήσεις πριν πει το οριστικό «αρκετά».

Ο… χαρακτήρας Κριστιάνο μεγάλωσε. Και πλέον δεν χωράει πουθενά. Το τι ακριβώς περνάει ο Πορτογάλος το τελευταίο διάστημα, το περιέγραψε –άθελά της– με τον πιο εύστοχο τρόπο η σύντροφός του, Χεορχίνα, στο ριάλιτι της. «Αυτά τα έπιπλα είναι τόσο μεγάλα που δεν χωράνε σε κανένα σπίτι και δεν μπορώ ούτε καν να τα δώσω για πούλημα», έλεγε εκνευρισμένη, την ώρα που ανακαίνιζαν τη βίλα τους στη Μαδρίτη. Κάπως έτσι, ακόμη και τα παραμύθια συναντούν τα ίδια αδιέξοδα με την καθημερινότητα όλων μας: όταν κάτι είναι υπερβολικά μεγάλο, παύει να είναι λειτουργικό.

Τα ξεσπάσματα του CR7, άλλωστε, υπήρχαν πάντα. Στις ένδοξες μέρες του καλύπτονταν από το τεράστιο ταλέντο του, κρυμμένα πίσω από γκολ, τίτλους και αποθέωση. Δεν ήταν λίγες οι φορές που τον είδαμε να… απελπίζεται μπροστά στο γκολ ενός συμπαίκτη του λες και τα τέρματα που δεν έφεραν τη δική του υπογραφή δεν μετρούσαν στο σκορ. Τα τελευταία χρόνια, απλώς διπλασιάζει το ποντάρισμά του σε αυτή την αντίληψη ότι είναι ο… μοναδικός.

Μόλις τη Δευτέρα, δυσαρεστημένος από τη μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Χιλάλ, ο Πορτογάλος εξήγαγε στη Μέση Ανατολή τη δική του εκδοχή του «δικαιώματος στην απεργία» και αρνήθηκε να αγωνιστεί απέναντι στην Αλ Ριάντ. Άλλη μία πράξη στην προσωπική του… σταυροφορία απέναντι σε οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί το brand που έχει χτίσει γύρω από το όνομά του: τον ίδιο τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Όσο προχωρά η καριέρα του, μοιάζει να ωριμάζει αντίστροφα, σαν τον Μπέντζαμιν Μπάτον. Δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα από εκείνο το παιδί που έφυγε από τη Μαδέρα για να κυνηγήσει το όνειρό του και να στηρίξει την οικογένειά του, σε μια ηλικία που άλλοι ζητούν απλώς χαρτζιλίκι. Ούτε καν από τον Ρονάλντο που πήγε στο Μάντσεστερ και στη Μαδρίτη ως ο απόλυτος σταρ.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο ποδοσφαιριστής φθίνει. Είναι ότι ο «χαρακτήρας» Ρονάλντο μεγάλωσε υπερβολικά. Πλέον δεν χωράει πουθενά: ούτε σε σπίτια, ούτε σε αποδυτήρια, ούτε σε πρωταθλήματα που δεν είναι φτιαγμένα αποκλειστικά γι’ αυτόν. Είναι πολύ «μεγάλος» για να συνυπάρχει και πολύ εύθραυστος για να μοιράζεται τη δόξα. Γι’ αυτό φωνάζει. Γι’ αυτό αντιδρά σαν παιδί.

Κι όμως, μέσα σε αυτή την «ανταρσία» στα 41 του χρόνια, ο Ρονάλντο συνεχίζει να κυνηγά τα ρεκόρ του. Παραμένει άγνωστο τι ακριβώς περνούσε από το μυαλό του τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από ένα καταιγιστικό διάστημα φημών και εξελίξεων. Στην Πορτογαλία κυκλοφόρησαν ακόμη και σενάρια ότι θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα των 50 εκατ. ευρώ για να αποχωρήσει από την Αλ Νασρ.

Στα γενέθλιά του, πάντως, θα σβήσει τα κεράκια με δύο ξεκάθαρες ευχές: να βρεθεί σε άριστη φυσική κατάσταση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπου η Πορτογαλία συγκαταλέγεται στα φαβορί, και να ολοκληρώσει την πορεία προς τον μαγικό αριθμό των 1.000 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα. «Είναι δύσκολο να συνεχίζεις να παίζεις, αλλά έχω ακόμη πάθος και είμαι γεμάτος κίνητρα. Δεν έχει σημασία αν αγωνίζομαι στη Μέση Ανατολή ή στην Ευρώπη. Θέλω πάντα να κερδίζω τίτλους και να φτάσω στον αριθμό που όλοι γνωρίζουν. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρω, αν δεν έχω τραυματισμούς», είχε δηλώσει στα Globe Soccer Awards.

Το αν θα συνεχίσει εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο. Ο Xόρχε Ζεσούς είναι πεπεισμένος ότι θα φτάσει τα 1.000 γκολ: «Τον χρησιμοποιώ ως παράδειγμα. Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πόσο πεινασμένος είναι και σε τι φυσική κατάσταση βρίσκεται». Αυτή τη στιγμή, μετά το τελευταίο του γκολ απέναντι στην Αλ Κχολούντ, ο Ρονάλντο μετρά 962 τέρματα. Απέχει 38 από ένα επίτευγμα σχεδόν ανεπανάληπτο.

Ωστόσο, με 15 αγωνιστικές ακόμη στη Saudi Pro League και τουλάχιστον δύο ματς στο AFC Champions League 2, μοιάζει δύσκολο να φτάσει στο ορόσημο πριν το Μουντιάλ. «Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν θα αλλάξει το όνομά μου στην ιστορία του ποδοσφαίρου», είχε πει στον Πιρς Μόργκαν. Και έχει δίκιο. Η υστεροφημία του έχει ήδη γραφτεί.

Στα 41 του, ο Κριστιάνο ξέρει ότι υπάρχει ακόμη δουλειά: τα 1.000 γκολ, το Παγκόσμιο Κύπελλο και το όνειρο να αγωνιστεί δίπλα στον γιο του. «Μερικές φορές μου λέει: “Μπαμπά, κράτα λίγο ακόμη για να παίξουμε μαζί”», εξηγεί. Στο λεξικό του δεν υπάρχει η λέξη «όριο». Και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι θα είναι εκείνος που θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, όχι το αντίθετο.