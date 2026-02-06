Ο Κορδόν «έβαλε» τέλος στα σενάρια της επιστροφής του Ράμος στη Σεβίλλη

Ο πρώην αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού και νυν της Σεβίλλης, Αντόνιο Κορδόν, απέκλεισε τα σενάρια επιστροφής του Σέρχιο Ράμος στην ομάδα της Ανδαλουσίας.

Ο άλλοτε αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Αντόνιο Κορδόν, που πλέον βρίσκεται στη Σεβίλλη, αρνήθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι ο σύλλογος της Ανδαλουσίας έλαβε οποιαδήποτε προσφορά από τον Σέρχιο Ράμος για την ενίσχυση της άμυνας της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα, η οποία μετά τη βαριά ήττα με 4-1 από τη Μαγιόρκα, βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο επικεφαλής των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων της Σεβίλλης ήταν ευθύς σχετικά με την οικονομική κατάσταση του συλλόγου κατά την παρουσίαση του Γάλλου επιθετικού Νιλ Μοπέ, της μοναδικής μεταγραφής στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

«Δεν έχω λάβει απολύτως καμία προσφορά (από τον Ράμος). Είχαμε επικεντρωθεί στον επιθετικό. Δεν μου ήρθε τίποτα, αλλά ακόμα κι αν μου είχε έρθει, δεν θα ήταν δυνατό επειδή δεν υπήρχε περιθώριο στους μισθούς. Οπότε δεν το σκέφτομαι καν. Θα ήταν σαν να αγοράζεις αυτοκίνητο χωρίς χρήματα. Το θέμα του Σέρχιο Ράμος δεν είναι ένα επαναλαμβανόμενο θέμα. Αυτή η πιθανότητα δεν υπάρχει. Δεν το σκέφτομαι επειδή δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για αυτό».

Ο Κορδόν συνέχισε εξηγώντας την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Σεβίλλη, αλλά και οι περισσότερες ομάδες της LaLiga, λόγω των περιορισμών στο όριο μισθών, την στιγμή που οι δημοσιογράφοι συνέχιζαν να τον πιέζουν για το θέμα του Ράμος, ο οποίος, όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό, επιθυμεί να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των Ανδαλουσιανών.

«Η κύρια προτεραιότητά μας ήταν ο επιθετικός. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε να υπογράψουμε έναν αμυντικό όταν μιλήσαμε με τον προπονητή. Αυτή ήταν η προτεραιότητα, ό,τι και να γινόταν. Έχουμε ξοδέψει τα πάντα. Δεν έχουμε χρήματα. Θα ήθελα πολύ να έχω πολλά χρήματα και να μπορώ να υπογράψω πολλούς καλούς παίκτες, αλλά αυτό δεν γίνεται. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα στη Σεβίλλη».

«Αυτό που βρίσκω εδώ είναι κάτι που δεν έχω ξαναζήσει και είμαι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Άλλα πρωταθλήματα είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ισπανικό, ακόμη και η Championship μας ξεπερνά σε απόδοση (Δεύτερη κατηγορία Αγγλίας). Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ομάδες που είχαν ισχυρούς προϋπολογισμούς πριν από δύο ή τρία χρόνια καταρρέουν αν δεν προκριθούν στην Ευρώπη. Είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι και αυτό φαίνεται στη βαθμολογία: δεν είναι φυσιολογικό 10 ομάδες να χωρίζονται από μόλις πέντε βαθμούς», πρόσθεσε ο Ισπανός διευθυντής.

Ο Κορδόν ξεκαθάρισε τέλος ότι ο σύλλογος δεν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο απόλυσης του προπονητή, τονίζοντας πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον πρώην τεχνικό της Ένωσης, Ματίας Αλμέιδα.

«Όταν ξεκινήσαμε το πρότζεκτ, ξέραμε ότι ήταν ο κατάλληλος προπονητής για τις περιστάσεις, την κατάσταση, το όριο μισθών... Ξέραμε ότι θα παλέψει. Ήξερε ότι ήταν μια πρόκληση. Το θέλουμε και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα ξαναβρούμε τον ρυθμό μας. Του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη επειδή είναι ακούραστος εργάτης. Πρέπει να βελτιώσουμε ορισμένα πράγματα, ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε, αλλά είμαστε άνθρωποι και ξυπνάμε κάθε μέρα γνωρίζοντας ότι θα γίνουμε καλύτεροι».