Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία για την αγορά της Σεβίλλης.

Νέο... αφεντικό πρόκειται να έχει στο άμεσο μέλλον ο Ματίας Αλμέιδα, καθώς τα ισπανικά μέσα αναφέρουν πως πλέον υπάρχει οριστική συμφωνία του συλλόγου με τον Σέρχιο Ράμος, για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός που το τελευταίο διάστημα ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, παρότι βαδίζει στα 40 χρόνια ζωής, αποφάσισε σε συνεργασία με το ταμείο Five Eleven, να προχωρήσει στο deal με την ομάδα από την οποία ξεκίνησε η σπουδαία πορεία του στα γήπεδα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ρεπορτάζ, οι δυο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για μια συμφωνία που πλησιάζει τα 400 εκατ. ευρώ, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα χρέη των Ανδαλουσιανών.

Μέσα στο επόμενο διάστημα, ο Ράμος θα υπογράψει την επιστολή πρόθεσης, που είναι το επόμενο βήμα, και ύστερα, μαζί με τους συνεργάτες του θα αναλύσουν όλα τα οικονομικά στοιχεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία και το 65% της Σεβίλλης να περάσει στα «χέρια» του σπουδαίου Ισπανού στόπερ. Σημειώνεται δε πως αν αυτό συμβεί, εκείνος δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί σε ομάδα της La Liga, όπως ορίζουν οι κανονισμοί.