Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αυτοπροτάθηκε στην ομάδα που πρόκειται να... αγοράσει, με την τελική απόφαση να εξαρτάται και από τον Ματίας Αλμέιδα.

Μια πολύ περίεργη συνθήκη τείνει να δημιουργηθεί στη Σεβίλλη, μετά τα τελευταία ρεπορτάζ που σχετίζουν τον Σέρχιο Ράμος με το... ποδοσφαιρικό κομμάτι.

Ο Ισπανός στόπερ, που εδώ και μέρες έχει γίνει γνωστό ότι πρόκειται να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των Ανδαλουσιανών, φέρεται να... αυτοπροτάθηκε κιόλας ως ποδοσφαιριστής!

Σύμφωνα με τα όσα σημειώνει η As, ο 40χρονος κεντρικός αμυντικός που εδώ και καιρό προπονείται μόνος του, αφού αποχώρησε από τη Μοντερέι του Μεξικό, επιθυμεί να ενισχύσει και εντός αγωνιστικού χώρου την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την πορεία του.

Παρότι οι κανονισμοί της La Liga απαγορεύουν ένας πρόεδρος να αγωνίζεται σε ομάδα του πρωταθλήματος, το γεγονός πως η όλη διαδικασία εξαγοράς των Σεβιγιάνων θα πάρει χρόνο, λειτουργεί υπέρ της συνθήκης για το πιθανό comeback του Ράμος, με τον Ματίας Αλμέιδα και τους συνεργάτες του να έχουν τον τελευταίο λόγο.