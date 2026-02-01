Στο καυτό «Emirates Stadium», η Άρσεναλ έγραψε ιστορία! Οι Gunners επικράτησαν της Κορίνθιανς με 3-2 και σήκωσαν το πρώτο FIFA Women’s Champions Cup!

Σε έναν συναρπαστικό τελικό του πρώτου FIFA Women’s Champions Cup, η Άρσεναλ επικράτησε της Κορίνθιανς με 3-2 στο κατάμεστο Emirates Stadium και έκανε «σεφτέ» στη διοργάνωση.

Οι γηπεδούχες μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πήραν τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, όμως βρήκαν απέναντί τους μια καλά δομημένη άμυνα. Στο 15’, η Άρσεναλ κατάφερε να ανοίξει το σκορ, η Μπλάκστενιους έκλεψε την μπάλα «σέρβιρε» την Σμιθ, η οποία με κοντινό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Βόρειου Λονδίνου.

Η Κορίνθιανς αντέδρασε άμεσα. Στο 21’, η 40χρονη αρχηγός Γκάμπι Ζανοτί με κεφαλιά ισοφάρισε για τις Βραζιλιάνες, εκμεταλλευόμενη αμυντικά κενά και φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

💥 Powerful header from veteran Zanotti to get Corinthians level in London!#FIFAWomensChampionsCup pic.twitter.com/pywSaU34Ih February 1, 2026

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Άρσεναλ ανέβασε ρυθμούς και πίεσε ασφυκτικά. Στο 59’, η Φοξ έβγαλε ιδανική σέντρα στο ύψος της μικρής περιοχής, και η Λόττε Βούμπεν-Μόι με κεφαλιά σκόραρε, δίνοντας ξανά προβάδισμα.

⚡Fox's cross in the box is met my Lotte Wubben-Moy's superbly placed header 👌



Arsenal restore their advantage.#FIFAWomensChampionsCup pic.twitter.com/2OPQpDj6TS February 1, 2026



Στα τελευταία λεπτά, η Κορίνθιανς προσπάθησε να αντιδράσει. Οι αλλαγές έδωσαν φρεσκάδα και τελικά απέδωσαν καρπούς. Στο φινάλε, η Αλμπουκέρκε εκτέλεσε από το κέντρο και ισοφάρισε (2-2) , οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση. Η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου ήταν αποφασισμένη να κατακτήσει το τρόπαιο και ανέβασε στροφές. Η Μάανουμ «έκλεψε» τη μπάλα και τροφοδότησε την Φορντ στα αριστερά της. Η Αυστραλή επιθετικός βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα στο 104', ξεγελώντας εντελώς την τερματοφύλακα και χάρισε στην ομάδα της Ρενέ Σλέγκερς το πρώτο τρόπαιο της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρώτο Women’s Champions Cup συνοδεύτηκε από ένα ιστορικό χρηματικό έπαθλο. Η Άρσεναλ που κατέκτησε τον τίτλο θα λάβει 2,1 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε επίπεδο συλλόγων στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ωστόσο, μεγάλο δεν είναι μόνο το ποσό στη νικήτρια ομάδα, καθώς και η φιναλίστ θα αποκομίσει περίπου 920.000 ευρώ!