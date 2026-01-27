Η FIFA έδωσε το πράσινο φως για ένα ιστορικό χρηματικό έπαθλο στο πρώτο Women’s Champions Cup, καθώς η νικήτρια ομάδα της διοργάνωσης θα λάβει 2,1 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε επίπεδο συλλόγων στο ποδόσφαιρο γυναικών. Κερδισμένη ωστόσο δεν θα είναι μόνο η νικήτρια, διότι και η φιναλίστ θα εισπράξει περίπου 920.000 ευρώ.

Σημαντικά είναι και τα ποσά που θα διατεθούν για τις υπόλοιπες ομάδες. Οι σύλλογοι που θα αποκλειστούν στα ημιτελικά θα λάβουν από 185.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους, ενώ όσες ομάδες αποκλειστούν στον πρώτο και δεύτερο γύρο θα ενισχυθούν με 92.000 ευρώ η καθεμία.

With just days to go till the start of the FIFA Women’s Champions Cup, the trophy visited Tower Bridge today in London with some familiar faces on hand as well 🤩🙌#FIFAWCC pic.twitter.com/bGixOMWlWY — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) January 27, 2026

Ο Γενικός Γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, δήλωσε πως η συνολική διανομή σχεδόν 3,7 εκατ. ευρώ στις έξι συμμετέχουσες ομάδες, βάσει απόδοσης, αποτελεί μία ξεκάθαρη ένδειξη εμπιστοσύνης προς το ποδόσφαιρο γυναικών, τις παίκτριες και τις διοργανώσεις που συμβάλλουν στη συνεχή ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια. Όπως τόνισε, η FIFA στοχεύει σε ουσιαστικές και στοχευμένες επενδύσεις, ώστε οι ευκαιρίες, η προβολή και η δυναμική του αθλήματος να συμβαδίζουν με το επίπεδο που παρουσιάζεται εντός αγωνιστικού χώρου στα μεγάλα πρωταθλήματα.

Η τελική φάση της πρώτης διοργάνωσης θα διεξαχθεί στο Λονδίνο από τις 28 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου. Την πρώτη ημέρα, η Γκόθαμ από τις ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει την Κορίνθιανς στο γήπεδο της Μπρέντφορντ, ενώ θα ακολουθήσει η αναμέτρηση της Άρσεναλ με τη ΦΑΡ από το Μαρόκο. Το «Έμιρεϊτς» θα φιλοξενήσει τον μικρό τελικό και τον μεγάλο τελικό, όπου θα αναδειχθεί η πρώτη πρωταθλήτρια της διοργάνωσης.