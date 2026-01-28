Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ θα τηρηθεί αυτή την αγωνιστική στο πρωτάθλημα Ρουμανίας, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρος ο ελληνικός αθλητισμός μετά το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του Δικέφαλου.

Από την πρώτη στιγμή μια σειρά από ομάδες έχουν εκφράσει το σοκ τους και τα θερμά τους συλλυπητήρια προς τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ η Super League με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.

Παρόλα αυτά δεν επικρατεί μονάχα στην Ελλάδα σοκ για το γεγονός. Στη Ρουμανία άλλωστε η ατμόσφαιρα παραμένει βαριά, με την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας να ακολουθεί το παράδειγμα της Super League και να ανακοινώνει πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη μνήμη των άτυχων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την τραγική απώλεια των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, θυμάτων τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σε ρουμανικό έδαφος.

Οι επτά φίλαθλοι κατευθύνονταν προς τη Γαλλία, όπου επρόκειτο να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα στον αγώνα του Europa League απέναντι στη Λυών. Η απώλειά τους αποτελεί τραγωδία όχι μόνο για τις οικογένειες και τους οικείους τους, αλλά και για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική οικογένεια.

Η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στέκεται στο πλευρό του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, όπου αγωνίζεται ο Ραζβάν Λουτσέσκου, πρώην προπονητής της Ρουμανίας, και εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις πενθούσες οικογένειες, τους φίλους και όλους όσοι επλήγησαν από αυτό το τραγικό γεγονός. Παράλληλα, εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τρεις φιλάθλους που επέζησαν.

Ως ένδειξη σεβασμού και αλληλεγγύης, η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σε συνεργασία με την Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Λίγκα, αποφάσισαν να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των επτά φιλάθλων σε όλους τους αγώνες της επόμενης αγωνιστικής της Super League. Ας αναπαυθούν εν ειρήνη»!