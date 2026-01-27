ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Μια ακόμα μαύρη μέρα για την οικογένεια μας! Ποτέ ξανά…»

Με λόγια που αποτυπώνουν τον ανείπωτο πόνο, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε επίσημα για την τραγωδία στη Ρουμανία, εκφράζοντας τη θλίψη ολόκληρης της ασπρόμαυρης οικογένειας και τη στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες.

Η τραγωδία που χτύπησε την οικογένεια του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία άφησε πίσω της σιωπή, πόνο και ανείπωτη θλίψη. Επτά άνθρωποι που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στην ομάδα τους δεν γύρισαν ποτέ, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο τον «ασπρόμαυρο» οργανισμό.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με λόγια που αποτυπώνουν το βάρος της στιγμής, τοποθετήθηκε επίσημα για την τραγωδία στη Ρουμανία, εκφράζοντας τον πόνο, τη συμπαράσταση και τη δέσμευση ότι κανείς δεν θα μείνει μόνος.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Ο χρόνος σταματά. Παγώνει. Τα λόγια στερεύουν. Ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό. Τα δάκρυα τρέχουν από τα μάτια. Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει.

Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η αγάπη τους για τα τέσσερα γράμματα τους πήρε μακριά.

Αυτή η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφτασε εκεί, τους άφησε εκεί και συνέχισε παραπέρα, μα η ψυχή τους θα αναπαύεται πάντα κάτω από τις φτερούγες του Δικέφαλου Αετού.

Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες αυτών των παιδιών. Στον αβάσταχτο πόνο τους, δεν θα είναι μόνες. Η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είναι πάντα δίπλα τους για απαλύνει όσο γίνεται αυτόν τον πόνο.

Η σκέψη μας είναι και στους τραυματίες, που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα, θα φροντίσουμε να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους, θα είμαστε πάντα δίπλα τους.

Μια ευχή μόνο… Ποτέ ξανά…»