Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποτελεί ένα από τα βαριά όπλα της Μπενφίκα και αυτό φάνηκε από τις διαπραγματεύσεις με την Αλ Χιλάλ για την πώληση του.

Η Αλ Χιλάλ είχε δείξει το έντονο ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη , ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση καθώς ήδη φέτος μετράει 26 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Για τους «αετούς» ο Έλληνας στράικερ αποτελεί ένα βασικό γρανάζι στον σύλλογο και αυτό επιβεβαιώθηκε από το πώς κύλησαν η διαπραγματεύσεις με την αραβική ομάδα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε το ενδιαφέρον, Σάσα Ταβολιέρι, οι Πορτογάλοι ζήτησαν ένα τεράστιο ποσό για να πουλήσουν τον διεθνή φορ.

Συγκεκριμένα, με το που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων, η Μπενφίκα φαίνεται να ζήτησε 70 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσει τις συζητήσεις για το ενδεχόμενο της πώλησης του Παυλίδη, με την Αλ Χιλάλ να μένει απευθείας εκτός καθώς δεν γινόταν να καλύψει ένα τέτοιο ποσό.

Έτσι, έμεινε εκτός διεκδίκησης του 26χρονου στράικερ, με την Μπενφίκα να δείχνει με αυτόν τον τρόπο τη στάση της και στους υπόλοιπους μνηστήρες.