Γκάρι Όλντμαν και Ντάνιελ Ντέι-Λιούις είδαν από κοντά τη Μίλγουολ να συντρίβει με 4-0 την Τσάρλτον.

Με την τελευταία της παρουσία στα σαλόνια να χρονολογείται στο 1990, ήτοι πριν καν καθιερωθεί η Premier League, η Μίλγουολ ονειρεύεται τη μεγάλη επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία εδώ και χρόνια και μετά το εντός έδρας 4-0 επί της Τσάρλτον, έχει εδραιωθεί στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Championship - απέχοντας έξι βαθμούς από την πρώτη δυάδα και ούσα φαβορί για την είσοδο στα playoffs.

Τα Λιοντάρια πάντως έχουν μαζί τους και την... οσκαρική αύρα δύο τεράστιων ηθοποιών, που υποστηρίζουν τον σύλλογο και μάλιστα έδωσαν το παρών στον αγώνα με την Αθλέτικ. Ο λόγος για τους Γκάρι Όλντμαν και Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, που είδαν παρέα το ματς και μάλιστα πόζαραν και με τις φανέλες που τους απένειμε τιμητικά το αγγλικό κλαμπ.

Αναμενόμενα, οι φωτογραφίες από την κερκίδα του The Den έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, με τη Μίλγουολ να μην έχει τη μεγαλύτερη ιστορία στην Αγγλία, αλλά μπορεί να υπερηφανεύεται πως έχει στις τάξεις των οπαδών της δύο σπουδαίους καλλιτέχνες...

An Oscar winning performance for our guests today! 🤩🎬



An honour to host Sir Gary Oldman and Sir Daniel Day Lewis for today’s London Derby pic.twitter.com/XGsQhHok4L January 24, 2026