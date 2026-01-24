Απίθανη νίκη για τη Ρέξαμ, που επικράτησε 3-2 της ΚΠΡ με δύο γκολ στις καθυστερήσεις και πάτησε εξάδα στη βαθμολογία της Championship!

Έτσι όπως το πηγαίνει η Ρέξαμ, η επόμενη σεζόν του Welcome to Wrexham θα παιχτεί και στο σινεμά! Η ομάδα των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι πήρε μία απίθανη εκτός έδρας νίκη με σκορ 3-2 ενάντια στην ΚΠΡ για την 29η αγωνιστική της Championship και σκαρφάλωσε σ την έκτη θέση της βαθμολογίας... βλέποντας, πλέον, τα playoffs ανόδου!

Οι Ουαλοί βρίσκονταν πίσω στο σκορ με 2-1 όταν το ματς μπήκε στις καθυστερήσεις, με την αποβολή του Εμπένγκ στο 90' να της επιτρέπει να πιέσει περαιτέρω. Πράγματι, στο τρίτο λεπτό του επιπλέον χρόνου, ο Γουίντας εκμεταλλεύτηκε κακή έξοδο του αντίπαλου τερματοφύλακα για να κάνει το 2-2.

Η Ρέξαμ όμως δεν έμεινε εκεί, καθώς ένα λεπτό αργότερα, με ένα καταπληκτικό σουτ του Ράθμποουν έφερε... τούμπα το ματς, παίρνοντας το διπλό και κάνοντας πλέον όνειρα μέχρι και για την τέταρτη συνεχόμενη άνοδό της. Από τη National League το 2023, θα μπορούσε να βρεθεί στην Premier League το 2026...