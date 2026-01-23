Σύμφωνα με το Football Rankings, οι πιθανότητες να προλάβει η Ελλάδα να μπει φέτος στο ευρωπαϊκό top-10 στη βαθμολογία της UEFA, φτάνουν το 37%.

Για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, οι ελληνικές ομάδες στέκονται κάτι παραπάνω από αξιοπρεπώς στην Ευρώπη, με τη συγκομιδή της χώρας μας στη βαθμολογία της UEFA να είναι ήδη πενταψήφια - δίχως καν να έχει ολοκληρωθεί η league phase σε Champions & Europa League!

Η εβδομάδα αυτή έφερε δύο νίκες και μία ισοπαλία, με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να εξασφαλίζουν την πρόκριση στα νοκ άουτ της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει βελτιώσει κατά πάρα πολύ τις πιθανότητες να συνεχίσει στο Champions League.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την εξαιρετική πορεία της ΑΕΚ στο Conference League, έχουν εκτοξεύσει την Ελλάδα στον βαθμολογικό πίνακα, καθώς η χώρα μας άφησε εκ νέου πίσω της την εντυπωσιακή Πολωνία, την ώρα που η διαφορά από τη δέκατη, Τσεχία, έχει ψαλιδιστεί σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, οι Τσέχοι απέχουν πλέον περίπου 1.500 βαθμούς από την Ελλάδα, με τη διαφορά να έχει πέσει ουσιαστικά στο μισό σε σχέση μερικούς μήνες πριν! Η Τσεχία έχει χάσει ήδη τη Σλάβια Πράγας, που ανήκει στις ομάδες που έχουν αποκλειστεί από τώρα στο Champions League, ενώ έχει τη Βικτόρια Πλζεν στα νοκ άουτ του Europa League και τις Σπάρτας Πράγας και Σίγκμα Όλομουτς σε εκείνα του Conference.

Τι λένε οι αριθμοί για όλα αυτά; Σύμφωνα με το Football Rankings, η χώρα μας συγκεντρώνει 37% πιθανότητες να προλάβει φέτος να μπει στην πρώτη δεκάδα, με τους Τσέχους να έχουν 48%. Η ένατη Τουρκία βρίσκεται στο 99%, την ώρα που οι Πολωνοί των τριών κλαμπ στο Conference έρχονται τελευταίοι στη λίστα, με 16% πιθανότητες. Ασφαλώς, πολλά θα κριθούν την επόμενη εβδομάδα, με τον Ολυμπιακό να δύναται να φέρει τέταρτο εισιτήριο για τα νοκ άουτ, καθώς και το ανάλογο μπόνους. Για την ώρα, η Τσεχία παραμένει φυσικά το φαβορί για να διατηρηθεί στο top-10, όμως η Ελλάδα μπορεί να ελπίζει στη μεγάλη ανατροπή, η οποία θα φέρει ακόμη καλύτερα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Ενδεικτικά, αν μπορέσουμε φέτος να μπούμε στη δεκάδα, ο πρωταθλητής του 2027 θα μπει απευθείας στη league phase του Champions League ασχέτως της δικής του βαθμολογίας! Από εκεί και πέρα, ο δεύτερος θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό γύρο του θεσμού, με τον Κυπελλούχο να πηγαίνει στα playoffs του Europa, τον τρίτο στον 2ο προκριματικό και τον τέταρτο στον αντίστοιχο του Conference.