Οι αγγλικές ομάδες κάνουν... πάρτι στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν, έχοντας αθροιστικά δώδεκα νίκες περισσότερες από τον δεύτερο της λίστας!

Με σχεδόν τη μισή Premier League (9/20) να μετέχει φέτος στην Ευρώπη και με όλες τις εκπροσώπους της Αγγλίας να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ άουτ των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA, μάλλον δεν αποτελεί έκπληξη ότι η συγκεκριμένη χώρα βρίσκεται με διαφορά στην κορυφή της λίστας για τη φετινή σεζόν!

Συνολικά, οι εννέα αγγλικοί σύλλογοι έχουν να επιδείξουν, σύμφωνα με τη σελίδα Football Rankings, 41 νίκες, εννέα ισοπαλίες και 14 ήττες, την ώρα που η δεύτερη της λίστας, Ισπανία, έχει μόλις 29 τρίποντα, μαζί με οκτώ ισοπαλίες και 20 ήττες.

Με τον τρόπο αυτό, η Αγγλία έχει συγκεντρώσει ήδη 16.847 βαθμούς και πάει καρφί για να έχει για μία ακόμη χρονιά τουλάχιστον πέντε ομάδες στη league phase του επόμενου Champions League, με τη Γερμανία να ακολουθεί στη συγκεκριμένη λίστα, πάνω από την απίθανη, φέτος, Πολωνία.

Οι Πολωνοί, με τις τρεις ομάδες στα νοκ άουτ του Conference League, έχουν φέτος 28 νίκες, έντεκα ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, με την Κύπρο να είναι ένατη στη λίστα έχοντας 20-12-11. Λίγο παρακάτω, βρίσκουμε και την Ελλάδα, που με 18 νίκες, 17 ισοπαλίες και δέκα ήττες κάνει μία ακόμη εξαιρετική σεζόν και έχει, παράλληλα, την ένατη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στην Ευρώπη φέτος με 10.650 βαθμούς να έχουν μπει ήδη στο σακούλι.

🔥 MOST WINS in this European season:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England, 41-9-14

🇪🇸 Spain, 29-8-20

🇵🇱 Poland, 28-11-11

🇩🇪 Germany, 26-9-15

🇮🇹 Italy, 26-9-15

🇵🇹 Portugal, 25-8-11

🇫🇷 France, 25-6-21

🇳🇱 Netherlands, 22-5-28

🇨🇾 Cyprus, 20-12-11

🇩🇰 Denmark, 19-10-7

🇬🇷 Greece, 18-17-10 pic.twitter.com/mRpkzr5NDe — Football Rankings (@FootRankings) January 23, 2026