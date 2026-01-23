Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βοήθησαν την Ελλάδα να κάνει το άλμα στη βαθμολογία της UEFA, με τη χώρα μας να προσπερνάει την Πολωνία και να ανεβαίνει στην 11η θέση.

Η αρχή είχε γίνει από το βράδυ της Τρίτης (20/1) και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», όμως ένα 48ωρο αργότερα ακολούθησε ελληνική... απογείωση! Η νίκη του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Παναθηναϊκού και τις προκρίσεις του στα νοκ-άουτ ήταν τα καλύτερα δυνατά νέα για την Ελλάδα, η οποία προσπέρασε ξανά την Πολωνία στη βαθμολογία της UEFA κι ανέβηκε στην 11η θέση.

Συγκεκριμένα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός με τα αποτελέσματα απέναντι σε Μπέτις και Φερεντσβάρος εκτόξευσαν τη χώρα μας στους 44.862 βαθμούς και πάνω από τους Πολωνούς που δεν έχουν ευρωπαϊκό παιχνίδι ούτε την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα η απόσταση από την πρώτη δεκάδα και την Τσεχία μειώθηκε περίπου στους 1.400 βαθμούς, τη στιγμή που η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει ήδη τρεις εκπροσώπους (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) στα νοκ-άουτ των Europa και Conference League.

Η βαθμολογία της UEFA: