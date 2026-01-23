Οι τρεις σούπερ-σταρ που θέλουν να «χρυσώσουν» οι Σαουδάραβες
Τον γύρο του κόσμου κάνουν πολλαπλά δημοσιεύματα αναφορικά με την... όρεξη των Σαουδαράβων να τινάξουν την μπάνκα στον αέρα το προσεχές καλοκαίρι, προκειμένου να αναβαθμίσουν το πρωτάθλημά τους, προχωρώντας στην απόκτηση σούπερ-σταρ του ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, τα οποία μεταξύ άλλων επιβεβαιώνει και η AS, το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων (PIF) θα επιστρέψει στο κυνήγι στην επόμενη μεταγραφική περίοδο, με τρεις σαφείς στόχους και την κυβέρνηση να σχεδιάζει να κάνει μια τολμηρή κίνηση για να πάει το πρωτάθλημα στο επόμενο επίπεδο.
Στο στόχαστρο βρίσκονται οι Βινίσιους Τζούνιορ, Μοχάμεντ Σαλάχ και Κασεμίρο, με την τελευταία περίπτωση να μοιάζει και πιο εύκολη ως προς την υλοποίησή της, καθώς ο Βραζιλιάνος μόλις χθες (22/1) ενημέρωσε πως αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο φινάλε της σεζόν.
Όσον αφορά τον Βίνι, έχουν γίνει και στο παρελθόν προσπάθειες και επαφές με τους εκπροσώπους του, όμως τη δεδομένη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο είναι να ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για τον Αιγύπτιο τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, καθώς όταν υπήρξαν συζητήσεις, εκείνος ήταν βέβαιος για την παραμονή του στο «Άνφιλντ», κάτι που στο σήμερα μοιάζει...δύσκολο.
Πέραν αυτού, στο πρότζεκτ είναι και η μείωση του μέσου όρου ηλικίας των ποδοσφαιριστών, χωρίς ωστόσο οι σταρ που ήδη κοσμούν τη λίγκα (Κριστιάνο, Μανέ κλπ) να αποχωρήσουν.
🚨 𝗡𝗘𝗪: The Saudi Pro League's primary objectives this season are to sign Vinícius Júnior and Mohamed Salah.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 23, 2026
— @Telegraph pic.twitter.com/oVR8qAmJ6w
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.