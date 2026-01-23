Οι τρεις σούπερ-σταρ που θέλουν να «χρυσώσουν» οι Σαουδάραβες

Οι άνθρωποι της Saudi Pro League θέλουν να κάνουν... χαμό το προσεχές καλοκαίρι, και έχουν εστιάσει σε τρεις παίκτες ώστε να τους «χρυσώσουν».

Τον γύρο του κόσμου κάνουν πολλαπλά δημοσιεύματα αναφορικά με την... όρεξη των Σαουδαράβων να τινάξουν την μπάνκα στον αέρα το προσεχές καλοκαίρι, προκειμένου να αναβαθμίσουν το πρωτάθλημά τους, προχωρώντας στην απόκτηση σούπερ-σταρ του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, τα οποία μεταξύ άλλων επιβεβαιώνει και η AS, το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων (PIF) θα επιστρέψει στο κυνήγι στην επόμενη μεταγραφική περίοδο, με τρεις σαφείς στόχους και την κυβέρνηση να σχεδιάζει να κάνει μια τολμηρή κίνηση για να πάει το πρωτάθλημα στο επόμενο επίπεδο.

Στο στόχαστρο βρίσκονται οι Βινίσιους Τζούνιορ, Μοχάμεντ Σαλάχ και Κασεμίρο, με την τελευταία περίπτωση να μοιάζει και πιο εύκολη ως προς την υλοποίησή της, καθώς ο Βραζιλιάνος μόλις χθες (22/1) ενημέρωσε πως αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο φινάλε της σεζόν.

Όσον αφορά τον Βίνι, έχουν γίνει και στο παρελθόν προσπάθειες και επαφές με τους εκπροσώπους του, όμως τη δεδομένη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο είναι να ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για τον Αιγύπτιο τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, καθώς όταν υπήρξαν συζητήσεις, εκείνος ήταν βέβαιος για την παραμονή του στο «Άνφιλντ», κάτι που στο σήμερα μοιάζει...δύσκολο.

Πέραν αυτού, στο πρότζεκτ είναι και η μείωση του μέσου όρου ηλικίας των ποδοσφαιριστών, χωρίς ωστόσο οι σταρ που ήδη κοσμούν τη λίγκα (Κριστιάνο, Μανέ κλπ) να αποχωρήσουν.