Ο Γιώργος Δώνης αποκάλυψε τις δύο εθνικές ομάδες που θα ήθελε να αναλάβει στο μέλλον

Ο Γιώργος Δώνης ανέφερε τις δύο εθνικές ομάδες που θα ήθελε να αναλάβει σε σχετική ερώτηση που του έγινε.

Στην συνέντευξη Τύπου της Αλ Καλίτζ πριν από τον μεγάλο εκτός έδρας αγώνα με την Αλ Χιλάλ για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Δώνης ρωτήθηκε για το γεγονός πως το όνομά του εμπλέκεται συχνά με τον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας.

Εκείνος εξήγησε πως αισθάνεται πλέον κομμάτι της και είναι περήφανος γι' αυτό εξαιτίας των αρκετών χρόνων που έχει εργαστεί εκεί ενώ ανέφερε πως αν το μέλλοντ ον έφερε να δουλέψει στον πάγκο κάποιας εθνικής ομάδας, εκείνος θα ήθελε να είναι είτε για κείνον της Εθνικής Ελλάδος είτε για κείνον της Σαουδικής Αραβίας.

Η απάντηση του Γιώργου Δώνη

«Νιώθω ότι είμαι μέρος του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και είμαι περήφανος γι' αυτό, και κατά τη διάρκεια της μακράς προπονητικής μου καριέρας εδώ, έχω προσφέρει πολλούς παίκτες στην εθνική ομάδα, και αν με ρωτούσαν ποια εθνική ομάδα επιθυμώ να ηγηθώ, θα έλεγα Ελλάδα και Σαουδική Αραβία».