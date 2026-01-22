Τίτλοι τέλους για τον Κασεμίρο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Βραζιλιάνος ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από το «Ολντ Τράφορντ» στο φινάλε της σεζόν.

Πίσω στο 2022 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να σπάσει την κορυφαία τριπλέτα εκείνης της εποχής στη Ρεάλ και να αρπάξει τον Κασεμίρο, αφήνοντας στη Μαδρίτη το δίδυμο των Μόντριτς-Κρόος.

Η απόκτηση του Βραζιλιάνου κόστισε στους Κόκκινους Διάβολους ένα ποσό κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους, με τον Βραζιλιάνο πολλές φορές να γνωρίζει την αποθέωση κι άλλοτε να τα ακούει από την εξέδρα.

«Άσε το ποδόσφαιρο, πριν το ποδόσφαιρο αφήσει εσένα» ήταν η δεικτική προτροπή του Τζέιμι Κάραγχερ, όταν τα χρόνια άρχισαν να αποτυπώνονται πάνω στο κορμί και τις εμφανίσεις του Βραζιλιάνου χαφ στην Premier League, ο οποίος καιρό αργότερα αποφάσισε πως ήρθε η ώρα του τέλους.

Με ανακοίνωσή του στα social media ο Κασεμίρο τόνισε πως στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους τέσσερις μήνες που απομένουν να είναι οι τελευταίοι του στο αγγλικό κλαμπ

«Να ξέρεις πότε τελειώνουν τα στάδια. Να ξέρεις πότε να πεις αντίο, όταν νιώθεις ότι θα σε θυμούνται και θα σε σέβονται για πάντα. Τέσσερις μήνες για να δώσω τα πάντα για αυτό το σήμα και για τον στόχο μας. Αιώνιος σεβασμός και αγάπη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τους υπέροχους οπαδούς της. Για πάντα Κόκκινος Διάβολος» τόνισε χαρακτηριστικά.