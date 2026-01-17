Η Λέστερ έχει επαφές με την Κόμο με φόντο την απόκτηση της Αλίσα Λέμαν. Η 26χρονη διεθνής επιθετικός της Ελβετίας μετακόμισε στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με την Κόμο, μετά από ένα πέρασμα από τη Γιουβέντους. Η ομάδα του ιταλικού βορρά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση της Serie A, με τη Λέμαν να μετρά έξι συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη είναι το μοντέλο της πιθανής μετακίνησης, καθώς παραμένει άγνωστο αν η Λέστερ εξετάζει την περίπτωση δανεισμού ή την οριστική αγορά της παίκτριας. Η Λέμαν διαθέτει.... ισχυρό αγγλικό παρελθόν, έχοντας αγωνιστεί στη Women’s Super League με τις φανέλες των Γουέστ Χαμ, Έβερτον και Άστον Βίλα, γεγονός που την καθιστά μια γνώριμη και ασφαλή επιλογή για τις «Αλεπούδες».

Η ομάδα της Λέστερ έχει ρίξει το βάρος σε παίκτριες με εμπειρία από το κορυφαίο αγγλικό πρωτάθλημα, καθώς μέσα στον Ιανουάριο έχει ήδη προχωρήσει στις προσθήκες των Άσλεϊ Νέβιλ (Τότεναμ), Ρέιτσελ Γουίλιαμς (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και Σάρα Μέιλινγκ (δανεική από την Άστον Βίλα).

Σε διεθνές επίπεδο, η Λέμαν μετρά 64 συμμετοχές με την εθνική Ελβετίας, ενώ τη σεζόν 2024-25 κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιταλίας με τη Γιουβέντους. Παράλληλα, ξεχωρίζει και εκτός αγωνιστικών χώρων, καθώς αποτελεί τη δημοφιλέστερη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο στα social media, με περισσότερους από 16 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.