Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία, η Λέστερ έριξε «άκυρο» στον Παναθηναϊκό στην πρώτη του προσέγγιση για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Η τοπική ιστοσελίδα «Leicestermercury» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Βίκτορ Κρίστιανσεν. Σε χθεσινό δημοσίευμα από τη Δανία αναφέρθηκε πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε συζητήσεις με τις «αλεπούδες» για την παραχώρηση του 23χρονου Δανού αριστερού μπακ.

Η προσέγγιση αφορούσε τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή σε μία συμφωνία που θα συμπεριελάμβανε και οψιόν αγοράς. Φαίνεται όμως τελικά πως η προοπτική αυτή δεν «έψησε» τους ανθρώπους της Λέστερ, η οποία σύμφωνα με το νεότερο δημοσίευμα απέρριψε την πρόταση αυτή των «πρασίνων».

Υπενθυμίζουμε πως η Λέστερ φέτος υποβιβάστηκε στη League One κι έτσι πρέπει να παραχωρήσει κάποιους παίκτες που έχουν μεγάλα συμβόλαια και φυσικά κάποιοι εξ' αυτών επιθυμούν και οι ίδιοι να φύγουν για να παίξουν σ' ένα καλύτερο επίπεδο.

Understand that Leicester City have rejected Panathinaikos’ loan bid for Victor Kristiansen.



A season-long loan with the option for a permanent move proposed but turned down by City. #LCFC https://t.co/0lVQeboyNc June 16, 2026

Οι «αλεπούδες» τον είχαν αποκτήσει αντί 14 εκατ. ευρώ από τη Κοπεγχάγη κι έχει μαζί τους συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Τη φετινή σεζόν εκείνος έκανε μόλις έξι συμμετοχές αφού αντιμετώπισε δύο φορές πρόβλημα στο γόνατο κι έκανε κι ένα χειρουργείο.