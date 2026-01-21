Ο Τζέιμς ΜακΚλιν αποχαιρέτησε το αγγλικό ποδόσφαιρο μετά από 15 χρόνια, κάνοντας... χειρονομίες στους οπαδούς της Λέστερ.

Μιάμιση δεκαετία και εκατοντάδες συμμετοχές από Premier League μέχρι League Two μετά, ο Τζέιμς ΜακΚλιν πήρε την απόφαση να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη, αποχαιρετώντας τη Ρέξαμ και υπογράφοντας συμβόλαιο με την αγαπημένη του Ντέρι.

Ο 36χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο εντός έδρας ματς πρωταθλήματος των Ουαλών με τη Λέστερ και είπε το δικό του αντίο στο αγγλικό ποδόσφαιρο με τρόπο σίγουρα ιδιαίτερο, καθώς αφού χειροκρότησε τους οπαδούς της Ρέξαμ, έκανε άσεμνη χειρονομία σε εκείνους των Αλεπούδων! Αργότερα δε, δημοσίευσε τη σχετική φωτογραφία στα social media, γράφοντας «προς όλους τους φιλοξενούμενους οπαδούς αυτά τα χρόνια, άντε γ@@@ και στον αγύριστο. Είχε πλάκα».

Ο ΜακΚλιν αγωνίστηκε πέραν της ομάδας των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι σε Σάντερλαντ, Γουίγκαν, Γουέστ Μπρομ και Στόουκ, ενώ με την εθνική ομάδα της Ιρλανδίας έδωσε το παρών σε δύο Euro (2012 & 2016), έχοντας προτιμήσει να εκπροσωπήσει το Έιρε αντί της Βόρειας Ιρλανδίας, στην οποία γεννήθηκε. Σημειώνεται δε, πως βρέθηκε κατά καιρούς στο στόχαστρο των οπαδών για την άρνησή του να φορέσει τη λεγόμενη παπαρούνα της μνήμης, λόγω, κατά τον ίδιο, της εμπλοκής του βρετανικού στρατού στις ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία.

James McClean was at Wrexham to say his goodbyes tonight



And he left the Leicester away fans with a lasting memory



God bless Jimmy Mac 😂🇮🇪 pic.twitter.com/BSzq9Fvyys January 20, 2026