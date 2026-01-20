Μάντσεστερ Σίτι: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 69 εκατομμυρίων στο CFG
Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που φτάνει τα 69 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι Άραβες ιδιοκτήτες του City Football Group, στο οποίο ανήκουν ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Τζιρόνα, η Παλέρμο, η Τρουά και η Νιου Γιορκ Σίτι.
Η... ένεση ρευστότητας πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, ωστόσο έγινε γνωστή πρόσφατα, με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου να φτάνει πλέον τα 759 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία κατάφερε να μπει στο γκρουπ των... δισεκατομμυριούχων τη σεζόν 2023/24, όταν και κατέγραψε συνολικά έσοδα που έφτασαν τα 1,39 δισεκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως το μεγάλο στοίχημα των ανθρώπων του CFG είναι να μειωθεί η ζημία, η οποία έχει φτάσει στο επίπεδο των 109 εκατομμυρίων ευρώ, με την ετήσια μείωση να υπολογίζεται στο 18%. Πάντως, μάλλον αναμενόμενα, Σίτι και Τζιρόνα είναι τα δύο αθλητικά πρότζεκτ που είναι κερδοφόρα, με τους Cityzens να φέρνουν το 73% των εσόδων του ομίλου!
City Football Group Boosts Capital to €760M
City Football Group (CFG) has injected €69 million in new capital, raising its total share capital to €760 million.
Full story: https://t.co/y4XCh5NVYl pic.twitter.com/FkiU3iMm5D— Outside Sports Global (@outsideonline) January 20, 2026
