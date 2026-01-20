Μάντσεστερ Σίτι: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 69 εκατομμυρίων στο CFG

Μάντσεστερ Σίτι: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 69 εκατομμυρίων στο CFG

Γιάννης Πολιάς
Αντουάν Σεμένιο

bet365

Οι ιθύνοντες του City Football Group προχώρησαν σε ΑΜΚ ύψους 69 εκατομμυρίων ευρώ στον όμιλο όπου ανήκει, μεταξύ άλλων, η Μάντσεστερ Σίτι.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που φτάνει τα 69 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι Άραβες ιδιοκτήτες του City Football Group, στο οποίο ανήκουν ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Τζιρόνα, η Παλέρμο, η Τρουά και η Νιου Γιορκ Σίτι.

Η... ένεση ρευστότητας πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, ωστόσο έγινε γνωστή πρόσφατα, με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου να φτάνει πλέον τα 759 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία κατάφερε να μπει στο γκρουπ των... δισεκατομμυριούχων τη σεζόν 2023/24, όταν και κατέγραψε συνολικά έσοδα που έφτασαν τα 1,39 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως το μεγάλο στοίχημα των ανθρώπων του CFG είναι να μειωθεί η ζημία, η οποία έχει φτάσει στο επίπεδο των 109 εκατομμυρίων ευρώ, με την ετήσια μείωση να υπολογίζεται στο 18%. Πάντως, μάλλον αναμενόμενα, Σίτι και Τζιρόνα είναι τα δύο αθλητικά πρότζεκτ που είναι κερδοφόρα, με τους Cityzens να φέρνουν το 73% των εσόδων του ομίλου!

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα