Οι ιθύνοντες του City Football Group προχώρησαν σε ΑΜΚ ύψους 69 εκατομμυρίων ευρώ στον όμιλο όπου ανήκει, μεταξύ άλλων, η Μάντσεστερ Σίτι.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που φτάνει τα 69 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι Άραβες ιδιοκτήτες του City Football Group, στο οποίο ανήκουν ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Τζιρόνα, η Παλέρμο, η Τρουά και η Νιου Γιορκ Σίτι.

Η... ένεση ρευστότητας πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, ωστόσο έγινε γνωστή πρόσφατα, με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου να φτάνει πλέον τα 759 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία κατάφερε να μπει στο γκρουπ των... δισεκατομμυριούχων τη σεζόν 2023/24, όταν και κατέγραψε συνολικά έσοδα που έφτασαν τα 1,39 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως το μεγάλο στοίχημα των ανθρώπων του CFG είναι να μειωθεί η ζημία, η οποία έχει φτάσει στο επίπεδο των 109 εκατομμυρίων ευρώ, με την ετήσια μείωση να υπολογίζεται στο 18%. Πάντως, μάλλον αναμενόμενα, Σίτι και Τζιρόνα είναι τα δύο αθλητικά πρότζεκτ που είναι κερδοφόρα, με τους Cityzens να φέρνουν το 73% των εσόδων του ομίλου!