Την απόκτηση του Μαρκ Γκουέχι από την Κρίσταλ Πάλας ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Σίτι, με τον Άγγλο αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2031.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η ενίσχυση της Μάντσεστερ Σίτι στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι! Αφού έσπασε την κουμπαρά για να κάνει δικό της τον Αντουάν Σεμένιο από τη Μπόρνμουθ, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ψώνισε ξανά από την Premier League με νέα προσθήκη.

Ο λόγος για τον Άγγλο διεθνή στόπερ της Κρίσταλ Πάλας, Μαρκ Γκουέχι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με μέχρι το καλοκαίρι του 2031 και ανακοινώθηκε από το αγγλικό κλαμπ. Με δεδομένο πως η συμφωνία του με τους Αετούς εξέπνεε το επόμενο καλοκαίρι, η Σίτι κατάφερε να κλείσει το deal σε ένα χαμηλό ποσό που υπολογίζεται κοντά στα 23 εκατομμύρια ευρώ.

Κάπως έτσι οι Citizens αναδείχθηκαν νικητές στην κούρσα για την απόκτηση του περιζήτητου 25χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος αποτελούσε μια από τις πιο ελκυστικές επιλογές για τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Το προηγούμενο καλοκαίρι μάλιστα είχε δώσει τα χέρια με τη Λίβερπουλ για να μετακομίσει στο Μέρσεϊσαϊντ, αλλά οι δισταγμοί της Κρίσταλ Πάλας στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου χάλασαν τη μετακίνησή του στους Reds.