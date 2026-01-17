Ρονάλντο: Πανηγύρισε αυτογκόλ πιάνοντας αντίπαλο από το κεφάλι

Γιάννης Πολιάς
Πρωταγωνιστής σε ένα περίεργο σκηνικό ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που πανηγύρισε αυτογκόλ υπέρ της Αλ Νασρ πιάνοντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα από το κεφάλι.

Η Αλ Νασρ πήρε δύσκολη εντός έδρας νίκη, 3-2, ενάντια στην Αλ Σαμπάμπ και μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μην σκόραρε, ωστόσο κατάφερε να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα για μία αρκετά παράξενη κίνηση...

Ο Πορτογάλος σταρ είδε την ομάδα του να ανοίγει το σκορ στο δεύτερο μόλις λεπτό με αυτογκόλ και επέλεξε να πανηγυρίσει πιάνοντας και σπρώχνοντας το κεφάλι του αντίπαλου τερματοφύλακα! Αναμενόμενα, το περιστατικό έγινε viral, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν ότι ο CR7 απολογήθηκε στη συνέχεια για την πράξη του.

Μετά το ματς δε, προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις, καθώς εθεάθη να πικάρει τους αντίπαλους οπαδούς κάνοντας με τα χέρια του τη χαρακτηριστική κίνηση του κλάματος! Τι κι αν δεν έβαλε γκολ, ο Ρονάλντο έχει πάντα τον τρόπο να μαγνητίζει τα φώτα της δημοσιότητας...

