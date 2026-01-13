Ο Ζέσους έκανε αλλαγή τον Ρονάλντο όταν η μπάλα... έκαιγε και ο Πορτογάλος σταρ τον κοίταξε ειρωνικά, σα να μην πιστεύει τι συνέβαινε.

Η Αλ Νασρ βρισκόταν σε δύσκολη θέση απέναντι στην Αλ Χιλάλ. Η ομάδα πίσω 2-1, το ρολόι να κυλά και όλοι στο γήπεδο να περιμένουν τον Ρονάλντο να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Στο 42’ είχε σκοράρει, είχε ανοίξει το σκορ και είχε ανάψει τις ελπίδες, αλλά τίποτα δεν πήγαινε όπως ήθελε η ομάδα. Και τότε, στο 82’, ήρθε η στιγμή που έκανε τον κόσμο να παραμιλάε, αφού ο Ζόρζε Ζέσους αποφάσισε να βγάλει τον Πορτογάλο σταρ από το παιχνίδι!

Ο Κριστιάνο σταμάτησε, γύρισε προς τον προπονητή και χαμογέλασε. Ήταν ειρωνικός και είπε καθώς έβγαινε από το ματς: «Απίστευτο, απίστευτο».

Οι κάμερες, οι φίλαθλοι, όλοι είδαν αυτή τη με τη προσωπικότητα του CR7 να ξεχείλιζει σε δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι τελείωσε 3-1. Η Αλ νασρ ηττήθηκε, αλλά η εικόνα του Ρονάλντο με το ειρωνικό χαμόγελο έκανε τον γύρο του διαδικτύου.