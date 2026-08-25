Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Ημέρα Champions League η σημερινή (25/08), καθώς τα πρώτα ονόματα από τα προκριματικά θα πάρουν θέση στο League Phase της νέας σεζόν. Πριν από αυτό όμως, συντονιστείτε στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube και τους Galacticos Live by Interwetten για το ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων αλλά και τα νέα ενόψει των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Από εκεί και πέρα, στις 17:00 η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Αυστρία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Βόλεϊ που θα μπορείτε να το δείτε στην ΕΡΤ2 Σπορ. Από την άλλη, η δράση στο Champions League αρχίζει με το παιχνίδι της Σαμπάχ-Χαποέλ Μπερ Σέβα (1-2) στις 19:45 στο Cosmote Sports 4. Στις 22:00 είναι προγραμματισμένη πρώτη σέντρα σε Λίντσερ-Σέλτικ στο Cosmote Sports 3 (0-3) και Μπόντο Γκλιμτ - Ναϊμέγκεν στο Cosmote Sports 2 (3-1).

Βέβαια δεν είναι μόνο το Champions League. Στο Κύπελλο Αγγλίας, στις 22:00, η Νότιγχαμ Φόρεστ θα αντιμετωπίσει τη Λιντς (Actions 24) ενώ την ίδια ώρα, η Βαλένθια υποδέχεται την Μπέτις για την πρεμιέρα της La Liga (Cosmote Sports 7).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας