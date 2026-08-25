Καντέρ: «Προσδιορίζομαι ως γυναίκα, να μου επιτρέψουν να παίξω στο WNBA»

Ο Ενές Καντέρ συνεχίζει να δηλώνει πως θα πρέπει να του επιτρέψουν να αγωνιστεί στο WNBA.

Η πρόθεση του Καντέρ να δηλώσει συμμετοχή στο draft του WNBA δεν φαίνεται πως θα σταματήσει τη θύελλα αντιδράσεων. O Tούρκος βρέθηκε στο Σικάγο παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Σικάγο Σκάι με τις Ιντιάνα Φίβερ και προκάλεσε την... οργή των οπαδών.

Αρκετοί τον αποδοκίμασαν και του επιτέθηκαν φραστικά, με τον ίδιο να αντιδρά με ειρωνικό χαμόγελο. Εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια του ματς η παίκτρια της γηπεδούχου ομάδας, Ναάσα Κλάουντ, μετά από καλάθι που πέτυχε κινήθηκε προς τον Καντέρ και άρχισε να του κάνει «trash talking».

Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς ο ίδιος παραλίγο να μπει στο παρκέ, με τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου να αναγκάζονται να τον απομακρύνουν από το γήπεδο.

Ο Καντέρ μίλησε στο FOX News για όλα όσα έγιναν και τόνισε πως θα έπρεπε να του επιτραπεί να παίξει στο WNBA.

«Το άρθρο 13 λέει ότι αν προσδιορίζεσαι ως γυναίκα, τότε επιτρέπεται να παίξεις. Προσδιορίζομαι ως γυναίκα, οπότε μπορώ να παίξω. Στην τρίτη περίοδο η Κάνιγχαμ πήρε ένα σουτ και σήκωσα το χέρι μου να πανηγυρίσω. Η Κλάουντ με είδε και στην επόμενη κατοχή φώναξε "δεν θα κοιμηθεί μαζί σου". Της είπα "δεν προσπαθώ να κοιμηθώ μαζί της. Είμαι εδώ για να προστατεύσω τις γυναίκες και να υποστηρίξω τη φίλη μου, την Κάνιγχαμ". Συνέχισε να φωνάζει και να βρίζει. Μετά από αυτό ήρθε η ασφάλεια και με πέταξε έξω. "Τι έκανα; Εκείνη έπρεπε να διώξουν από το παιχνίδι"», ήταν τα λόγια του.