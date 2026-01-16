Γαλλία: Πλησιάζει η εποχή Ζιντάν, στελεχώνεται το επιτελείο του
Μετά από 14 χρόνια, ο Ντιντιέ Ντεσάν έχει διαμηνύσει ότι θα αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Γαλλίας, με το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό να είναι το τελευταίο για τον 57χρονο προπονητή.
Και μπορεί ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Φιλίπ Ντιαλό, να είχε ξεκαθαρίσει πως ο αντικαταστάτης θα γίνει γνωστός μετά το Μουντιάλ, ωστόσο είναι εδώ και καιρό κοινό μυστικό ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ο εκλεκτός.
Τώρα, η Equipe αναφέρει πως στη FFF εργάζονται για τη στελέχωση του τεχνικού επιτελείου του Ζιζού, το οποίο αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από εκείνο του Ντεσάν. Βοηθός του Ζιντάν αναμένεται να είναι ο άλλοτε συνεργάτης του στη Ρεάλ, Νταβίντ Μπετονί, ενώ το δημοσίευμα κάνει λόγο και για αίτημα του θρύλο της Βασίλισσας και της Γιουβέντους να δημιουργηθεί τμήμα ανάλυσης. Υπενθυμίζεται πως ο Ζιντάν έχει μείνει μακριά από τους πάγκους από το 2021, όταν και έφτασε στο τέλος της η δεύτερη θητεία του στη Μαδρίτη.
Malgré la volonté du président de Philippe Diallo d'attendre la fin de la Coupe du monde pour annoncer le nouveau sélectionneur, la Fédération travaille déjà autour d'une arrivée possible de Zinédine Zidane, en discutant notamment de son futur staff.— L'Équipe (@lequipe) January 16, 2026
➡️ https://t.co/SiMDxwnM36 pic.twitter.com/UAtyvKYWkY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.