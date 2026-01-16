Όπως αναφέρει η Equipe, η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προχωρά για τη στελέχωση του τεχνικού επιτελείου του Ζινεντίν Ζιντάν, που θα αντικαταστήσει τον Ντιντιέ Ντεσάν.

Μετά από 14 χρόνια, ο Ντιντιέ Ντεσάν έχει διαμηνύσει ότι θα αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Γαλλίας, με το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό να είναι το τελευταίο για τον 57χρονο προπονητή.

Και μπορεί ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Φιλίπ Ντιαλό, να είχε ξεκαθαρίσει πως ο αντικαταστάτης θα γίνει γνωστός μετά το Μουντιάλ, ωστόσο είναι εδώ και καιρό κοινό μυστικό ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ο εκλεκτός.

Τώρα, η Equipe αναφέρει πως στη FFF εργάζονται για τη στελέχωση του τεχνικού επιτελείου του Ζιζού, το οποίο αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από εκείνο του Ντεσάν. Βοηθός του Ζιντάν αναμένεται να είναι ο άλλοτε συνεργάτης του στη Ρεάλ, Νταβίντ Μπετονί, ενώ το δημοσίευμα κάνει λόγο και για αίτημα του θρύλο της Βασίλισσας και της Γιουβέντους να δημιουργηθεί τμήμα ανάλυσης. Υπενθυμίζεται πως ο Ζιντάν έχει μείνει μακριά από τους πάγκους από το 2021, όταν και έφτασε στο τέλος της η δεύτερη θητεία του στη Μαδρίτη.