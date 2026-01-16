Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το πώς οι προημιτελικοί του Κυπέλλου άλλαξαν - έστω προσωρινά - τη ζωή των νικητών και των μεγάλων ηττημένων σ' αυτή την περίοδο της σεζόν.

Να, λοιπόν, που το νέο format του Κυπέλλου φέρνει και πάλι μια επαρχιακή ομάδα στον τελικό. Να, που αποδεικνύεται πόσο… απρόβλεπτη μπορεί να γίνει η διοργάνωση: ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ήταν θεωρητικά εκείνοι που την είχαν «πατήσει» στη League Phase, ο πρώτος Ολυμπιακός και η τρίτη ΑΕΚ που είχε το ευκολότερο «μονοπάτι» έμειναν εκτός ημιτελικών! Κι αν τα είχε καταφέρει και ο Αρης στο ΟΑΚΑ;

Θα γυρίζαμε 46 χρόνια πίσω, στο τελευταίο μέχρι σήμερα «κουαρτέτο» ημιτελικών χωρίς κανέναν από τους «μεγάλους» της Αττικής! Θα βλέπαμε Αρης – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Τότε τα ζευγάρια ήταν ΠΑΟΚ – Ηρακλής και Καστοριά -Μακεδονικός, με τελική τροπαιούχο την Καστοριά του Σαργκάνη, του Τσιρώνη, του Δίντσικου, του Παράσχου και του Γρηγόρη Παπαβασιλείου. Θα ήταν ένας οιωνός αυτή η πρόκριση του Αρη για… τροπαιούχο Λεβαδειακό εφέτος, αλλά ο Λίντσεϊ Ρόουζ δεν δικαίωσε την επιλογή του Χιμένεθ να τον χρησιμοποιήσει αντί του Φαμπιάνο.

Ο Ρόουζ καθόρισε την πρόκριση του Παναθηναϊκού

Μιας και ξεκινήσαμε από το συγκεκριμένο ματς, προφανώς το 3-0 είναι πλασματικό. Ο Αρης ξόδεψε τρεις σούπερ ευκαιρίες (μία για το 0-1, δυο για την ισοφάριση), ο Ρόουζ με τα δύο αχρείαστα πέναλτι – «δώρα» μετέτρεψε το 1-0 σε 3-0 και… πάπαλα. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Αρης θα μείνει εφέτος και εκτός Ευρώπης και θα ψάξει το καλοκαίρι το restart του restart (ω, restart) για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια.

Η συμμετοχή των Τεττέη – Παντελίδη (και του Πελίστρι πλέον) προσφέρει στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να παίξει πιο άμεσο ποδόσφαιρο ψάχνοντας τους ταχείς επιθετικούς του, ο Σφιντέρσκι έκανε καταπληκτική δουλειά ως «εννιαμισάρι» (press, passing game, στήριξη σε Τεττέη και Μπακασέτα), ο Λαφόν έδειξε στον Μπενίτεθ ότι σωστά τον επέλεξε ως βασικό με μία προπόνηση μετά το Κόπα Αφρικα, ο Παναθηναϊκός έφτασε πολύ πιο εύκολα απ’ ότι περίμενε στο διπλό ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Ως αουτσάιντερ ασφαλώς.

Η μεσοεπιθετική πληρότητα του ΠΑΟΚ και τα προβλήματα του Ολυμπιακού



Οι δυο ημιτελικοί δεν είναι μακριά: 4 και 11 Φλεβάρη. Και ο ΠΑΟΚ είναι στα πολύ high του! Εχει πάμπολλες αξιόπιστες επιλογές μεσοεπιθετικά, έχει τρομερή αυτοπεποίθηση, έχει ωραία μίξη παιδιών με κίνητρα και «φτασμένων» έμπειρων, αν πάρει και δυο πολύ καλούς αμυντικούς μπορεί να γίνει και το πρώτο φαβορί και για το πρωτάθλημα. Θα εξαρτηθεί από τις επιστροφές και τις μεταγραφές του Ολυμπιακού! Στον νταμπλούχο κοστίζει πάρα πολύ η απουσία του Νο 1 επιθετικού και του κορυφαίου στόπερ του πρωταθλήματος (Ελ Καμπί – Πιρόλα), αλλά στο ματς με τον ΠΑΟΚ εμφάνισε εκτός όλων των άλλων και έλλειμμα ενέργειας και έντασης συγκριτικά με τον αντίπαλό του! Λογικό! Διότι ο ΠΑΟΚ πλέον είναι πληρέστερος από τους Ερυθρόλευκους μεσοεπιθετικά (εφόσον ο Μέντι πάει να βγάλει τη σεζόν με τρεις χαφ που είναι απίστευτο!) και έχει έναν προπονητή που δεν είναι «κολλημένος» σε έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού.

Αυτές τις μέρες ο Ολυμπιακός διανύει την οξύτερη περίοδο κρίσης μετά από την κατάκτηση του Conference League. Θα γίνει ακόμα πιο οξεία αν αποκλειστεί από το Champions League και αυτό θα είναι παράλογο, διότι στο Champions League έχει κάνει (αναλογικά με το μέγεθος των αντιπάλων του) τις καλύτερες εφετινές εμφανίσεις του και γιατί το 2/2 εναντίον της Λεβερκούζεν και του Αγιαξ δεν είναι και η πιο αναμενόμενη επίδοση για μια ομάδα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχει νικήσει μόνο την τελευταία στη βαθμολογία 36 ομάδων.

Δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο για τους Ερυθρόλευκους! Πρέπει να δουν το μεγάλο κάδρο που δεν είναι η πορεία τους στο Champions League, αλλά τι ποδόσφαιρο παρουσιάζουν εφέτος. Αν δεν εστιάσουν σ’ αυτό και δεν αποφασίσουν όλοι μαζί πώς θα το βελτιώσουν (μεταγραφές, αξιοποίηση παικτών από τον πάγκο), ακόμα κι αν προκριθούν στα play offs της διοργάνωσης, θα έχουν λιγότερες πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου απ΄ αυτές που θεωρητικά είχαν στην εκκίνηση της σεζόν, διότι απλούστατα δεν βελτιώθηκαν και δεν παίρνουν τα αναμενόμενα από τις μεταγραφές τους.

Η ΑΕΚ «κάθισε» στην κορυφή και μπήκε σε μπελάδες, προβάδισμα ο Λεβαδειακός

Κρίσιμη είναι η συγκυρία και για την ΑΕΚ. Στα δικά μου μάτια το πρόβλημα δεν είναι τόσο "ποδοσφαιρικό", αλλά νοοτροπίας. Μοιάζει να επαναπαύτηκαν όλοι πλην Νίκολιτς στις δάφνες του σερί, της χριστουγεννιάτικης κορυφής και της πρόκρισης στο Τοp-8 του Conference League. Χρειάζεται οπωσδήποτε «εξάρι» και δεξιό μπακ στις μεταγραφές και ο Νίκολιτς – τώρα που θα έχει για δύο μήνες ένα ματς ανά εβδομάδα – να βρει την καλύτερη ενδεκάδα. Ποιος ταιριάζει με ποιον, ανάλογα και με τον αντίπαλο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ενωση; Να χάσει την πίστη που με μόχθο ξανακέρδισε. Όχι της εξέδρας. Των παικτών και του προπονητικού τιμ.

Οσο για τον ΟΦΗ και τον Λεβαδειακό; Μάχη μεταξύ των δύο καλύτερων Ελλήνων προπονητών της σεζόν! Πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο ο Λεβαδειακός, περισσότερες επιλογές ο Λεβαδειακός, έχει χάσει ο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και το όπλο του κοινού του και της έδρας του. Όμως η περυσινή πορεία του στη διοργάνωση σχεδόν με τους ίδιους παίκτες θα τον βοηθήσει και ο Κόντης έχει πολύτιμη εμπειρία δίπλα στον Ιβάν και με δύο κερδισμένους τελικούς τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Στις λεπτομέρειες θα κριθεί αυτή η πρόκριση. Για τους Κρητικούς είναι μονόδρομος διάκρισης εφέτος, ενώ για τους Βοιωτούς μοιάζει πιο βατός ο δρόμος της Ευρώπης από το πρωτάθλημα…



Y.Γ. Οι τέσσερις Ελληνες διαιτητές οι οποίοι ορίστηκαν στους ισάριθμους μονούς προημιτελικούς που έκριναν ισάριθμες προκρίσεις έβγαλαν ασπροπρόσωπο τον Λανουά. Περισσότερο οι Τσακαλίδης, Παπαπέτρου, Φωτιάς, λιγότερο ο Ευαγγέλου, ο οποίος «χάρισε» φαουλάκια στον Παναθηναϊκό και δεν είδε το δεύτερο πέναλτι στον Τουμπά. Η αρχή έγινε, την ευκαιρία την άρπαξαν. Τώρα καλούνται να κεφαλαιοποιήσουν την επιτυχία τους. Πώς; Σφυρίζοντας ακόμα πιο «ευρωπαϊκά» και (το σημαντικότερο!) με ενιαία γραμμή σε όσα ματς πρωταθλήματος οριστούν, στους τέσσερις ημιτελικούς και στον τελικό Κυπέλλου. Αυτή, είναι ταυτόχρονα και η μεγάλη ευκαιρία του Λανουά: όποτε κι αν αποχωρήσει να αφήσει πίσω του μια καλή κληρονομιά και μια σημαντική αλλαγή, δηλαδή τη σταδιακή «επιστροφή» του Ελληνα διαιτητή και στα ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Καλείται να στηρίξει τους Ελληνες διαιτητές με σούπερ VARs στα καθοριστικά παιχνίδια Κυπέλλου, αλλά και να τους μιλήσει πολύ, με συγκεκριμένες λεπτομερείς οδηγίες για τις πιο δύσκολες φάσεις που εξαρτώνται από εκείνους, δηλαδή τις κόκκινες κάρτες (και τον πειθαρχικό έλεγχο εν γένει) και τα «χέρια» εντός περιοχής. Στους επόμενους τέσσερις μήνες ο Ελληνας ρέφερι διεκδικεί την επιστροφή του στα ντέρμπι κι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό βήμα για να δοθούν κίνητρα και στους νεαρούς διαιτητές. Αν δημιουργήσουν εικόνα αξιοπιστίας στους «μεγάλους» (πάρα πολύ δύσκολο), μπορεί να πάρουν και το διαβατήριο για τα μεγάλα ματς και να γυρίσει η σελίδα στην ελληνική διαιτησία.