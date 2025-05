Η ΕΠΟ παρουσίασε τη νέα μορφή που θα πάρει το Κύπελλο Ελλάδος και το Gazzetta καταγράφει τις έξι πιο σημαντικές αλλαγές που έφερε αυτό.

Το νέο format που θα έχει ο θεσμός του Κυπέλλου Ελλάδος από την σεζόν 2025-2026 παρουσιάστηκε σήμερα από την ΕΠΟ, με τις αλλαγές να είναι «κοσμογονικές» με βάση τα όσα ίσχυαν μέχρι πρότινος στον τρόπο που είχε «χτιστεί» η διοργάνωση.

Οι ιθύνοντες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισαν να δώσουν μία νέα πνοή στον θεσμό εκμοντερνοποιώντας τον τρόπο με τον οποίο αυτός διεξαγόταν μέχρι πρότινος Ποιες είναι όμως οι πιο σημαντικές διαφοροποιήσεις στις οποίες προέβησαν;

Ομάδες μόνο από τις δύο μεγάλες κατηγορίες

Μία από τις πρώτες και πιο σημαντικές αλλαγές είναι το γεγονός πως σ' αυτό θα συμμετέχουν μονάχα οι ομάδες που θα βρίσκονται στις Superleague 1 και 2, κάτι που σημαίνει πως δεν θα υπάρχουν σ' αυτό κλαμπ που θα προέρχονται από την Γ' Εθνική και τα τοπικά πρωταθλήματα, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

Χωρίς παράταση μέχρι τα ημιτελικά

Το νέο format έχει αυξήσει τους αγώνες που θα δώσουν οι ομάδες που θα συμμετέχουν σ' αυτό και γι' αυτό, σε μία προσπάθεια να μειωθεί το επιπλέον βάρος που θα προστεθεί στα κλαμπ και τους παίκτες, οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας και τα ματς να πηγαίνουν κατευθείαν στην διαδικασία των πέναλτι στον προκριματικό γύρο, τα Play Off και τα προημιτελικά. Αυτή θα υπάρχει μονάχα στα ημιτελικά και τον τελικό.

Ο τελικός θα γίνεται πάντα στο ΟΑΚΑ

Μέχρι και τον περσινό τελικό... φιάσκο στο άδειο από θεατές γήπεδο του Βόλου, κάθε χρόνο είχαμε ένα σίριαλ σχετικά με την έδρα του τελικού. Αυτό το σίριαλ, μετά και την εφετινή εξαίρεση, δεν θα το ζήσουμε ούτε τη νέα σεζόν, καθώς το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τις δύο φιναλίστ είναι από τώρα γνωστό και δεν είναι άλλο από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Εισαγωγή League Phase αλά... UEFA

Η πιο συνταρακτική από τις αλλαγές που εισήχθησαν αναφορικά με τις φάσεις που θα έχει η νέα διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος είναι αδιαμφισβήτητα η προσθήκη του League Phase στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA.

Όπως συμβαίνει σ' αυτές, θα υπάρχει μία ενιαία βαθμολογία για τις 20 ομάδες που θα συμμετέχουν στην φάση αυτή. Εκείνες θα χωριστούν σε πέντε γκρουπ δυναμικότητας και κάθε κλαμπ θα αντιμετωπίζει μία από τα άλλα γκρουπ σε μονά ματς (όχι εντός κι εκτός).

Από τις 20 θα συνεχίζουν οι 12 ομάδες. Οι πρώτες τέσσερις θα περνούν απευθείας στα προημιτελικά ενώ εκείνες που θα τερματίζουν στις θέσεις 5-12 θα πηγαίνουν στον ενδιάμεσο γύρο των Play Off και θα δίνουν μονούς αγώνες (5ος vs 12ος, 6ος vs 11ος, 7ος vs 10ος, 8ος vs 9ος) για να προκύψουν οι άλλες τέσσερις ομάδες των «8»

Μόνοι προημιτελικοί

Από τη νέα σεζόν, τα προημιτελικά θα είναι μονά παιχνίδια. Το πλεονέκτημα της έδρας θα το έχει η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στην League Phase της διοργάνωσης. Θυμίζουμε πως μονούς προημιτελικούς έχουμε να δούμε από την σεζόν 2011-12.

Ο νέος κανόνας για τους μικρούς παίκτες

Κάθε ομάδα, σε οποιαδήποτε φάση κι αν συμμετέχει, θα πρέπει να έχει ένα παίκτη γεννηθέντα το 2004 ή νεότερο στην σύνθεσή της, ο οποίος θα πρέπει να παραμείνει στο παιχνίδι καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα (και παράταση).

Φυσικά και θα μπορεί να γίνεται αλλαγή αν το επιλέγει ο προπονητής της εκάστοτε ομάδας, όμως θα πρέπει να ρίχνει κάποιον άλλο που να πληροί τα κριτήρια αυτά στην θέση του. Ο παίκτης αυτός θα πρέπει να έχει δικαίωμα στην Εθνική Ελλάδος.

Η μόνη περίπτωση στην οποία θα δικαιολογείται ένας τέτοιος παίκτης να μην υπάρχει στην ενδεκάδα μιας ομάδας, θα είναι να έχει αποβληθεί.