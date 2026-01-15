Η ΕΠΟ όρισε τις ημερομημίες και τις ώρες των ημιτελικών Κυπέλλου Ελλάδας Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και ΟΦΗ - Λεβαδειακός.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε πότε θα γίνουν οι ημιτελικοί Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και ΟΦΗ - Λεβαδειακός. Οι αγώνες θα γίνουν ημέρα Τετάρτη. Οι πρώτοι στις 4 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, στις 11 του μήνα. Ο Παναθηναϊκός μετά την πρόκριση επί του Άρη θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο στις 20.30 και ο Δικέφαλος μετά την πρόκριση επί του Ολυμπιακού, θα έχει τη ρεβάνς στην Τούμπα μία εβδομάδα αργότερα, την ίδια ώρα.

Στην ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας οι οποίοι θα διεξαχθούν την Τετάρτη 04/02 και την Τετάρτη 11/02, καθώς στην εν λόγω φάση οι αγώνες είναι διπλοί.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ημιτελικών:

1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):

18:00: ΟΦΗ - Λεβαδειακός (Παγκρήτιο στάδιο)

20:30: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ («Απόστολος Νικολαΐδης»)

2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):

17:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ (Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς)

20:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (γήπεδο Τούμπας)

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρξουν δύο όμοια αποτελέσματα, για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV».