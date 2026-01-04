Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε και πάλι την τιμητική του στο πρωτοσέλιδο της «A Bola» μετά το χατ-τρικ απέναντι στην Εστορίλ.

Ιδανικό ξεκίνημα και στο 2026 για τον Βαγγέλη Παυλίδη, με τον Έλληνα στράικερ της Μπενφίκα να σημειώνει χατ-τρικ απέναντι στην Εστορίλ στο πρώτο παιχνίδι της νεάς χρονιάς. Ο Παυλίδης φυσικά ήταν ο ΜVP της συγκεκριμένης αναμέτρησης και αποθεώθηκε τόσο από τον κόσμο των Αετών όσο και από την «Α Βola», που του έκανε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο σημερινό της πρωτοσέλιδο.

«Γίνεται κατανοητός ο Αετός», έγραψαν στην επικεφαλίδα τους οι Πορτογάλοι, υπονοώντας ότι ο ίδιος έχει ήδη αρχίσει να αφήνει το στίγμα του και να γίνεται ένας υπερ-πολύτιμος παίκτης για την ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο. Πράγματι, βρίσκεται ήδη στα 17 τέρματα σε ισάριθμες εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπενφίκα στο πρωτάθλημα φέτος, με τον 27χρονο φορ να μετατρέπει τρεις από τις τέσσερις τελικές του σε γκολ στο πρόσφατο ματς απέναντι στην Εστορίλ.

Στις σύντομες δηλώσεις που παραχώρησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας του, ο Παυλίδης υποστήριξε μάλιστα ότι δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να πετυχαίνει όμορφα και αριστοτεχνικά γκολ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πάντα όμορφο να σκοράρεις, ειδικά όταν πετυχαίνεις ένα τόσο ωραίο γκολ, αλλά στο τέλος μετράει απλώς ως ένα γκολ, όχι ως δύο. Θέλω απλώς να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα».