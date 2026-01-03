Εντυπωσιακός ο Βαγγέλης Παυλίδης στο πρώτο ματς του 2026, καθώς με τρία γκολ έδωσε πολύτιμη νίκη 3-1 στην Μπενφίκα απέναντι στην Εστορίλ.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έδειξε με το... καλημέρα τις διαθέσεις του για το 2026! Το 2025 αποδείχθηκε ιδιαίτερα παραγωγικό για την καριέρα του και ο Έλληνας επιθετικός επιθυμεί να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς και τη νέα χρονιά. Τρία γκολ κόντρα στην Εστορίλ, η Μπενφίκα επικράτησε 3-1 και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή.

Δεν άργησε λοιπόν να πάρει μπρος στην Πορτογαλία, καθώς από το πρώτο κιόλας ματς του έτους φάνηκε... κεφάτος, σκοράροντας δυο γκολ σε ένα ημίχρονο για τους Αετούς. Αρχικά άνοιξε το σκορ από το σημείο του πέναλτι απέναντι από την Εστορίλ στο στο 34΄και δώδεκα λεπτά αργότερα έλαμψε ξανά.Στο 45΄+1΄συγκεκριμένα ο Μπαρέιρο έκανε την κάθετη στην πλάτη της άμυνας και ο Παυλίδης με ασύλληπτη λόμπα «έσκαψε» τον αντίπαλο γκολκπερ για να πετύχει με εντυπωσιακό τρόπο το 2-0.

Η Εστορίλ μείωσε στις καθυστερήσεις του α' μέρους με τον Καρβάλιο. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν, αλλά στο 80' ο διεθνής Ελληνας φορ διαμόρφωσε με ιδανικό τελείωμα το 3-1 για την Μπενφίκα. Στο 87' αποχώρησε από το ματς και αποθεώθηκε!

Da marca dos 11 metros. Vangelis Pavlidis. 🥶 pic.twitter.com/d6OPsfpRSO — SL Benfica (@SLBenfica) January 3, 2026