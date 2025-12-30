«Καυτός» στην Σαουδική Αραβία ο Ευθύμης Κουλούρης, καθώς ο Έλληνας επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα στην ισοπαλία της Αλ Ούλα φτάνοντας τα 12 στο πρωτάθλημα.

Με ακόμη ένα γκολ έκλεισε το 2025 ο Ευθύμης Κουλούρης, όπως ακριβώς είχε ξεκινήσει και την σεζόν που πέρασε, με την φανέλα της Πογκόν. Ο Έλληνας επιθετικός εντυπωσιάζει στην Σαουδική Αραβία για λογαριασμό τη Αλ Ούλα και φρόντισε να αφήσει το σημάδι του σε ακόμη ένα παιχνίδι.

Γκολ το οποίο δεν ήταν ωστόσο αρκετό για την ομάδα του, αφού με το ισόπαλο 1-1 απέναντι στην Αλ Ανουάρ που μάχεται για την σωτηρία της, άφησε πίσω της δύο πολύτιμους βαθμούς στο κυνήγι της ανόδου. Μόλις στο 16ο λεπτό, ο Κουλούρης βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο μετά από εκτέλεση κόρνερ και σκόραρε με κεφαλιά από κοντινή απόσταση για το 1-0 της Αλ Ούλα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο 29χρονος φορ έφτασε συνολικά τα 15 γκολ μέσα στην σεζόν, τα 12 με την φανέλα της Αλ Ούλα και τα υπόλοιπα με εκείνη της Πογκόν προτού αποχωρήσει. Παράλληλα, βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα για τρίτο διαδοχικό ματς, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Όσον αφορά την Αλ Ούλα, είναι στην 2η θέση με 27 βαθμούς, τρεις πίσω από την πρωτοπόρο Αμπχά. Οι δύο πρώτες προβιβάζονται απευθείας στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας χωρίς την διαδικασία των play-offs.